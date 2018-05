Conakry : top départ pour la 2ème édition du Forum de l’Etudiant Guinéen

La deuxième édition du Forum de l’Etudiant Guinéen (FEG) s’est ouverte ce jeudi 10 mai au Palais du peuple, à Conakry. Ce rendez-vous qui réunit des représentants d’associations de jeunes, de femmes et d’étudiants, enseignants-chercheurs, élèves et universités s’étendra sur trois jours. (Photo d’archives)

L’objectif du FEG vise non seulement à mettre en rapport les étudiants et futurs bacheliers avec les institutions d’enseignement supérieur et autres acteurs de la formation afin d’obtenir des informations sur les programmes, les conditions d’admission et d’orientation et de débouchés. Mais aussi à créer un contact direct entre les entreprises futurs employeurs, les étudiants et les élèves du pays.

C’est le Secrétaire général du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique qui a procédé au lancement des travaux, autour du thème central : ‘‘Enseignement supérieur, formation professionnelle et innovation technologique : moteur du développement’’.

Avant d’étaler les attentes du ministère des panélistes et exposants au terme de ces trois jours, Dr Binko Mamady Touré a indiqué que ces trois jours devraient permettre aux élèves, étudiants, institutions de formation ainsi qu’aux entreprises, de vivre un portail de partage d’expériences de qualité, de nouer des relations durables, mais également de contribuer au renforcement des programmes de formation et d’enseignement.

«Cette année, les attentes du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, principal organisateur de ce forum, se situe à deux niveaux : d’abord, que le forum contribue à renforcer la qualité de nos formations et leur adéquation avec les entreprises, en vue de faciliter l’insertion socioprofessionnelle de nos jeunes diplômés. Ensuite, que les élèves et étudiants, principales cibles, s’approprient le forum et puissent le considérer comme le leur, et surtout comme une opportunité, notamment en termes d’information, de découverte, d’orientation sur le choix des études de formation qui s’offrent à eux», a souligné Dr Touré.

Tout en exhortant les participants à faire de ces jours de l’édition 2018 du Forum de l’Etudiant Guinéen, des moments uniques pour apporter à chacun sa pierre à l’édifice en vue de construire un système d’enseignement supérieur et de recherche de qualité en Guinée, le Secrétaire général du ministère de l’Enseignement Supérieur a souhaité plein succès aux travaux qui se sont ouverts par une première conférence.

Sous la modération de M. Bangaly Camara, Directeur général de l’Institut supérieur de l’Information et de la communication (ISIC) de Kountia, l’édition de cette année a regroupé le Directeur général de l’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi (AGUIPE), Sékouba Mara, le Directeur du projet BOCEJ, Thierno Illiassou Baldé, la Directrice nationale de l’Emploi des jeunes, Aminata Kouyaté, Responsable Matériels à SOGEA Satom, Apollinaire Houndjo, et le Directeur national de la Formation professionnelle et technique, Dr Baldé qui ont partagé leurs expériences avec l’assistance autour du thème : ‘‘Insertion socioprofessionnelle des jeunes : Quelle diplôme pour quelle carrière’’.