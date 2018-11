Congrès de l’USTG : Abdoulaye Sow et Aboubacar Soumah au contrôle du secrétariat général

Les travaux du sixième congrès de l’USTG (Union Syndicale des Travailleurs de Guinée) ont pris fin ce mercredi 21 novembre 2018 novembre au Palais du peuple de Conakry sous la présidence d’honneur de Maître Mohamed Traoré, bâtonnier de l’ordre des avocats de Guinée.

Jusque-là, secrétaire général adjoint de l’USTG et également, Secrétaire général la FESABAG (Fédération Syndicale Autonome des Banques, Assurances et Micro-finances de Guinée), Abdoulaye Sow a été plébiscité par ses pairs à la tête de l’USTG. C’est secrétaire général du SLECG, (Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée) Aboubacar Soumah qui a été élu au poste de premier Secrétaire général adjoint de l’USTG.

Il faut par ailleurs préciser que le Secrétaire général sortant Louis M’Bemba Soumah reste président d’honneur à vie de l’institution syndicale

Nous y reviendrons !