Congrès du Comité Olympique : Sakoba Keita, prétendant sérieux à la vice-présidence

Sauf changement de dernière minute, le Comité National Olympique et Sportif Guinéen (CNOSG) tient son congrès électif le 9 juin. Le président sortant, Naby Camara, icône du sport guinéen, est assuré de passer sans surprise. Cependant, la bataille sera rude pour les postulants au poste de premier et de second vice- président.

Il s’agit de Mamadouba Paye Camara, président de la Fédération Guinéenne de Handball, président de la zone 2, qui est candidat au poste de premier vice-président.

Et de Sakoba Keita, président du basketball guinéen, qui bataille dur pour mobiliser le maximum d’électeurs en vue de l’élire au poste de second vice-président.

Contacté par Guinéenews, l’homme ne cache pas ses ambitions. « Je suis candidat », dit-il. L’idée, poursuit-il, est de faciliter l’émergence du sport guinéen, apporter du nouveau sang-neuf au comité olympique pour lui donner plus de visibilité.

Ses chances, l’homme pense que son bilan à la tête de son institution plaide en sa faveur. D’abord, le championnat est intégral depuis son année et se pratique à Conakry comme à l’intérieur du pays. Ensuite, la Guinée participe aux compétitions internationales chez les dames comme chez les hommes. Puis, il a des infrastructures. Enfin, il vient au comité olympique pour monter des projets concrets au profit de tous les sports guinéens.

Après le football, le Handball et le Basketball sont l’un des sports les plus prisés et pratiqués en Guinée.