Consortium SMB-Winning : présentation du Rapport d’étude sur la faisabilité de la voie ferrée Dapilon-Santou

Qingdao, République Populaire de Chine, le 02 janvier 2019 – Les 27 et 28 décembre 2018, une réunion de présentation du Rapport d’étude sur la faisabilité de la voie ferrée Dapilon-Santou du consortium SMB-Winning s’est déroulée à Qingdao sous la direction de M. Sun Xiushun, Président de Winning International Group.

Durant deux jours, près de 80 personnes – dont une quinzaine de personnalités chinoises de référence dans le secteur ferroviaire – ont consulté et évalué le rapport de faisabilité présenté par le China Railway First Survey And Design Institute Group (FSDI). Depuis plusieurs mois, des travaux concernant la faisabilité du projet et le traçage de la voie ferrée étaient à l’œuvre. Ce séminaire a ainsi permis de finaliser de nombreux plans de conception et de s’accorder sur différents paramètres techniques concernant le matériel et la logistique pour la phase de construction.

Le projet du Consortium SMB-Winning a été ratifié à l’unanimité lundi 24 décembre par les députés de l’Assemblée Nationale de la République de Guinée, en présence du ministre de tutelle, le ministre des Mines et de la Géologie Abdoulaye Magassouba, et de toute la Direction du Consortium. Les trois conventions ratifiées portent sur plusieurs projets de développement, dont la construction d’une ligne de chemin de fer de 135km, mais également sur la production et l’exploitation industrielle de la bauxite des nouvelles zones de Santou Il et Houda et pour finir la construction et l’exploitation d’une raffinerie d’alumine dans la zone économique spéciale de Boké.

« À travers ce Rapport d’étude sur la faisabilité de la voie ferrée Dapilon-Santou, le consortium SMB-Winning confirme son engagement à contribuer au développement de la Guinée avec d’importants projets d’infrastructures, déclare Sun Xiushun, Président de Winning International Group. Cette voie ferrée de 135km permettra également la création d’un corridor de développement agricole qui sera mis en place le long du chemin de fer pour favoriser l’exploitation des plaines fertiles environnantes. »

À propos du consortium SMB-Winning

Fondé en 2014, le consortium SMB-Winning regroupe trois partenaires mondiaux dans les domaines de l’extraction, de la production et du transport de bauxite : le singapourien Winning Shipping Ltd, armateur asiatique de premier plan ; UMS, une société de transport et de logistique présente en Guinée depuis plus de 20 ans ; Shandong Weiqiao, une société chinoise leader dans la production d’aluminium, forte de 160 000 employés et d’un chiffre d’affaires annuel de 45 milliards de dollars US. L’État de Guinée, partenaire et membre du consortium, est actionnaire à hauteur de 10%. Depuis sa création, SMB-Winning a investi plus de 1 milliard de dollars US dans ses activités extractives dans la région de Boké. Le consortium, qui emploie directement plus de 9 000 personnes a également construit et gère deux terminaux fluviaux.