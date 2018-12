Construction d’une prison moderne à Dubréka: le contrat résilié (ministre de la Justice)

Le contrat de construction d’une prison moderne à Yoropoguia, dans la préfecture de Dubréka, à quelque 50 kilomètres de Conakry, a été résilié à la demande du ministère de la Justice. La résiliation a toutefois été amiable, selon un conseiller du ministre Cheick Sako.

Mardi 4 décembre, devant les députés à l’Assemblée nationale, le ministre de la Justice avait, lui-même, fait l’annonce en indiquant que le contrat a été résilié parce que l’entreprise adjudicataire, c’est-à-dire, le Consortium Guinéo-Espagnole S.A n’avait pas respecté la convention. «Moi, j’ai été nommé en janvier 2014, j’ai trouvé ce projet […] Je me suis dit que c’est des gens sérieux, et nous avons commencé à travailler avec eux. Mais je me suis rendu compte que c’est des gens voyous… », a indiqué Me Cheik Sako qui a été interpellé sur le sujet par un député, avant de signaler que le responsable de l’entreprise est actuellement en prison à Barcelone (Espagne).

Ce jeudi, le conseiller en communication du ministre Sako a précisé que le responsable de l’entreprise est en prison à cause d’un conflit familial autour de l’entreprise. « Les expertises sur les activités de l’entreprise de l’entreprise avaient bien prouvé que l’entreprise espagnole avait réalisé des infrastructures. C’est ainsi que l’entreprise avait commencé à travailler. Mais les frères du monsieur n’étaient pas d’accord avec la signature du contrat avec la Guinée. L’entreprise étant familiale, tout a été bloqué à partir de leur conflit interne. De son côté, le ministère de la Justice a cherché et obtenu la résiliation », nous a indiqué Sékou Keita, conseiller chargé de la communication du ministère de la Justice.

Il faut rappeler que le projet de Yoropoguya vise à construire un établissement pénitentiaire ultramoderne pouvant accueillir 500 prisonniers dans des conditions répondant aux normes internationales.