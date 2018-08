Contestations de l’accord du 8 août: pour Dalein la mairie de Kindia est ‘’non négociable’’ pour l’UFDG

Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) est très ferme par rapport au cas de la mairie de Kindia. Pour Cellou Dalein Diallo, il n’est pas question de revenir sur l’accord en ce qui concerne la ville de Kindia. Il l’a fait savoir jeudi à l’occasion de la plénière de l’opposition républicaine.

« Ce n’est pas négociable pour l’UFDG de revenir sur l’accord conclu par rapport à la mairie de Kindia. Etant donné que les citoyens de Kindia ont choisi Abdoulaye Bah. Sauf si on nous dit que maintenant dans ce pays, ce sont les inspecteurs de la ligue ou les députés uninominaux qui choisissent les maires. Et en ce moment, les candidats défileront devant ces messieurs et ces derniers décideront du maire qu’ils vont choisir. Pour l’UFDG et pour l’opposition républicaine, c’est non négociable. Abdoulaye Bah a été élu, nous n’avons pas un autre que lui», a-t-il martelé.

Selon lui, « dans les urnes, la liste conduite par Abdoulaye Bah a gagné 22 sièges contre 12 pour le RPG Arc-en-ciel. Il y a une tendance à faire croire que le RPG nous a cédé Kindia. Le RPG a rendu Kindia à la liste qui a gagné la commune. Donc, la population de Kindia a voté massivement pour la liste conduite par Abdoulaye Bah ».

Désormais, l’opposition républicaine attend avec impatience l’installation des exécutifs communaux. Maintenant, il reste à savoir si l’esprit de l’accord politique du 8 août sera respecté par les parties signataires.