Convention FFF/FGF : L’exécution démarre en septembre avec l’installation du DTN adjoint

Signée en avril de cette année à Paris entre la Fédération Française de Football et la Fédération Guinéenne de Football (FGF), la convention de partenariat technique premier du genre entre deux associations nationales entre officiellement dans sa phase d’exécution en septembre prochain. Une forte délégation de l’instance faîtière du football français dirigée par Kenny Jean-Marie, directeur de cabinet, de Noël Le Graët et directeur des relations institutionnelles et internationales, est attendue à Conakry le 8 septembre pour procéder à l’installation du directeur technique national adjoint.

La décision a été prise ce 30 juillet 2018 au siège de la Fédération Française de Football au 87 boulevard de Grenelle à Paris au cours d’un tête-à-tête entre le directeur de cabinet de Noël Le Graët, le premier vice-président de la FGF, Amadou Diaby, le président de la Commission des Arbitres, Moussa Bintou Kaba et le directeur adjoint de la DTN française, Ludovic Debru.

« Les grandes lignes du programme de développement du football guinéen seront présentées à Conakry le 11 septembre après l’installation du DTN-adjoint au lendemain du match que la Guinée que va jouer contre la Centre Afrique. Au niveau de la France, la Fédération a lancé depuis quelques mois un avis d’appel à candidature. Trois personnes qui ont été formées par la FFF pour l’international ont postulé. Elles ont une très bonne expérience dans le domaine de la formation. Actuellement, nous sommes en train d’étudier leurs dossiers. Dans les jours à venir, nous allons communiquer le nom du candidat qui a été retenu pour le poste à Conakry », révèle Ludovic Debru à Guineenews©.

« À notre arrivée à la Fédération Guinéenne de Football, nous avions promis de faire les choses différemment et de laisser des traces. Pour nous, il est extrêmement important de poser les vrais jalons pour le développement du football guinéen. Jusqu’ici il y a cette base qui nous manque. Nous sommes très heureux de le faire avec une Fédération dont l’équipe nationale vient d’être sacrée Champion du Monde. La France a démontré qu’elle a le know how, l’expertise et le savoir-faire pour développer le football à travers une solide formation qui sert d’école en Europe et dans le monde entier. Sans complexe, nous sommes très heureux d’être accompagnés et soutenus par l’équipe de Noël Le Graët dont je félicite encore pour le titre de Champion du monde de l’équipe de France en Russie », explique Amadou Diaby 1er vice-président de la FGF.

À travers cette convention de partenariat technique entre les deux Fédérations, il est prévu notamment la formation des formateurs au niveau des clubs de toutes les divisions nationales et celle des arbitres. « La FIFA nous a donné le feu vert pour travailler avec la Fédération Guinéenne de Football. Comme vous le savez, cette convention permettra à la Guinée de débloquer les fonds du programme Forward de la FIFA à travers les projets de la DTN », déclare Kenny Jean-Marie, directeur de cabinet, de Noël Le Graët et directeur des relations institutionnelles et internationales.

Tanou Diallo, envoyé spécial de Guinéenews© à Paris