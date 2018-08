Coopération: Alpha Condé annoncé aux Etats-Unis pour coprésider une conférence sur l’Afrique avec Kagame

Après cent jours à la tête du département en charge de la Coopération Internationale et de l’Intégration Africaine, la ministre Djènè Kéita a animé ce lundi 27 août sa toute première conférence de presse. Elle avait à ses côtés Dr. Djibril Diallo, président du Réseau de la renaissance africaine et de la diaspora et par ailleurs, Coordinateur du réseau des hauts cadres africains au sein du système des Nations-Unies, a-t-on constaté sur place.

Dans sa communication, la ministre de la Coopération a fait savoir que hôte Dr. Djibril Diallo est en séjour de travail à Conakry pour appuyer notre la Guinée dans sa politique de Coopération internationale et de l’intégration africaine. Afin, dit-elle, de mobiliser toutes les ressources.

«Durant le séjour de Dr. Diallo, il sera question de trouver les solutions pour arriver à l’agenda 2020-2030 en Afrique et comment opérationnaliser les solutions viables pour le bien-être des populations», a-t-elle dit.

Prenant la parole, Dr. Djibril Diallo a annoncé qu’il est venu également pour délivrer une invitation au chef de l’Etat Alpha Condé afin qu’il copréside à New-York, le 26 septembre prochain une conférence sous le thème : «l’Afrique s’ouvre au monde des affaires».

«C’est un sommet qui va réunir les chefs de l’Etat et de gouvernements, des hommes et femmes d’affaires, des représentants du secteur privé, des jeunes, des maires et d’autres leaders. Il y aura près de 700 personnes qui vont se retrouver (…). Le président Alpha Condé sera le coprésident avec son homologue Paul Kagame de Rwanda et également président en exercice de l’Union Africaine», a-t-il déclaré.

Revenant sur sa mission à Conakry, Dr. Djibril Diallo a rappelé qu’il s’agit de leur imprégner des réalisations et des progrès réalisés en Guinée.

«Nous sommes venus pour accompagner les autorités guinéennes dans les domaines où elles sont confortables pour la mise en place des programmes ainsi que des projections sur le plan international (…)», a-t-il dit.

Pour terminer, Dr. Djibril Diallo a fait savoir que cette rencontre de New-York, fait suite à une première organisée l’année dernière en marge de l’Assemblée générale des Nations-Unies. «Elle a été présidée le président Alpha Condé en présence de Mme Amina Mohamed, Vice-secrétaire générale des nations-unies (…). Il a été question de voir comment les hauts fonctionnaires pourront continuer à accompagner des programmes dans les pays respectifs du continent», a-t-il précisé.