« Coopération décentralisée Isère-Tambacounda-Kédougou : les leçons d’une expérience de développement territorial » – Le nouveau livre de Boubacar Sidighi Diallo

À partir du témoignage d’un agent de développement qui a vécu une expérience au Sénégal riche de cinq ans, ce livre développe une analyse pertinente des processus de développement local, et souligne l’intérêt et les opportunités de la coopération décentralisée. Tout au long de l’ouvrage, cette expérience professionnelle et humaine est racontée et mise en perspective, dans une logique d’analyse et de compréhension des dynamiques de développement, tant à l’échelle locale que nationale. Cette expérience de développement, à la base, permet d’illustrer comment la coopération décentralisée vient soutenir les initiatives des acteurs locaux et contribuer au renforcement de leurs capacités, et comment la décentralisation favorise la mise en œuvre d’un développement territorial par les collectivités locales. Enfin, la dernière partie du livre évoque l’évolution du processus de décentralisation en République de Guinée – celle-ci s’étant, depuis 2012, lancée dans une nouvelle phase avec la mise en route de la « Lettre de politique nationale, de décentralisation et de développement local ».

