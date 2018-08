Coopération guinéo-russe: les conseils du ministre Diané aux étudiants bénéficiaires de la bourse Rusal

Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique et la société russe Rusal ont procédé vendredi 24 août à la remise d’une centaine de bourses à des étudiants guinéens.

Au nombre de 101, les bénéficiaires de ces bourses vont poursuivre leurs études supérieures dans les universités et écoles techniques russes. Ils ont été sélectionnés à travers la 2ème édition du concours d’obtention de cette bourse dénommée « BOURSE RUSAL 2018 ».

«Je me rappelle, il y a 7 ans justement, j’étais dans cette salle avec nos amis. On a remis à l’époque les certificats pour le premier groupe d’étudiants qui sont partis en Russie. Maintenant, c’est le deuxième tour. Je vous souhaite vraiment bonne chance », a indiqué l’ambassadeur de la Fédération de la Russie en Guinée, Alexandre Brégadzé. Le diplomate dira aux heureux bénéficiaires qu’ils sont « non seulement une fierté pour leurs parents, mais aussi une fierté pour toute la Guinée. »

Poursuivant son discours de la circonstance, Alexandre Brégadzé dira aussi aux étudiants guinéens : « vous êtes en quelque sorte des ambassadeurs guinéens qui vont représenter pays dans mon pays dans plusieurs domaines. Parce qu’il y a plusieurs universités qui vont vous accueillir et je suis sûr que vous allez faire tout votre possible pour y réussir ».

E n sa qualité de président de la cérémonie, le ministre d’Etat chargé des Affaires présidentielles et ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Diané, n’a pas l’occasion pour magnifier les relations guinéo-russes.

Il a également exhorté les étudiants à tout mettre en œuvre pour mériter la confiance placée en eux et représenter dignement la nation guinéenne durant les six ans de formation en Russie. « Comme vous le savez, le Chef de l’Etat, le Professeur Alpha Condé, tient particulièrement à la bonne formation des étudiants guinéens en adéquation avec les besoins des secteurs de notre économie, pour la création d’emplois et de richesse… Vous comprendrez donc très chers étudiants, l’espoir que la Guinée, votre pays, place en vous », a dit le ministre, le Dr Mohamed Diané.

Poursuivant, le ministre des Affaires présidentielles a transmis les félicitations du président de la République aux heureux étudiants. « Il (le chef de l’Etat) a instruit son gouvernement de poursuivre le vaste programme du secteur de l’éducation afin d’offrir aux jeunes guinéens toutes les facilités pour leur permettre de mieux préparer leur avenir et de contribuer ainsi à la construction de notre nation », a indiqué Dr Diané.

Pavel Vassiliev, le représentant de RUSAL en Guinée a indiqué que 89 de ces 101 boursiers ont fini leurs études. Il a indiqué quatre des premiers bénéficiaires de la Bourse Rusal ont reçu leurs diplômes russes avec de meilleures notes. S’adressant aux nouveaux étudiants, il leur a dit : « je suis très content que vous alliez prochainement en Russie. Vous allez prendre le relais qui a été laissé pour vous par les étudiants qui vous ont précédés. Vous avez beaucoup de travail devant vous ».

Il faut signaler que cette cérémonie a connu la présence de plusieurs cadres de l’ambassade de la fédération de Russie en Guinée, mais aussi de plusieurs autorités éducatives guinéennes.