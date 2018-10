Coopération: la Guinée et la France signent ce 29 octobre 4 conventions d’une valeur de 23,5 millions d’euros

Dans le but d’appuyer le développement et la résilience en Guinée, l’Agence Française de Développement (AFD) signera le lundi 29 octobre à Conakry, quatre conventions de financement avec le gouvernement guinéen, a appris Guineenews ce vendredi. Le montant global de ces conventions est estimé à près de 24 millions d’euros.

La première cérémonie de signature est prévue lundi à 11 heures entre le ministre guinéen de l’Economie et des Finances, Mamadi Camara, l’ambassadeur de France en Guinée, SEM Jean-Marc GROSGURIN et la Directrice de l’AFD, Mme Patricia AUBRAS.

Et la seconde cérémonie de signature aura lieu entre le ministre de l’Environnement, des eaux et forêts, Oyé Guilavogui, l’Ambassadeur de France en Guinée, SEM Jean Marc GROSGURIN, la directrice de l’Agence AFD, Mme Patricia AUBRAS et Mme Lajoinie-Gnansia, la directrice par intérim d’Expertise France.

A travers son Agence de Développement, la France compte faire ainsi un appui aux statistiques agricoles et au foncier rural (8.5 millions euros), au développement de la pisciculture commerciale familiale de Guinée (10 millions euros), une aide budgétaire d’un montant de 5 millions euros et l’appui à la mise en œuvre et le suivi de la Contribution Déterminée au niveau National en application de l’Accord de Paris sur le climat.

«Ces fonds, portés par AFD, visent l’apurement partiel de la dette intérieure guinéenne, le renforcement des outils de gouvernance du secteur rural, le renforcement de la sécurité alimentaire des populations, la lutte contre la pauvreté et l’adaptation aux changements climatiques et vont également contribuer à l’effectivité du Plan National de Développement Economique et Social », indique un communiqué publié ce vendredi par l’Ambassade de France en Guinée.