Coopération : le président zimbabwéen visitera Kaléta et Souapiti (officiel)

Le président zimbabwéen accompagné d’une forte délégation séjourne actuellement à Conakry. Accueilli cet après-midi sur le tarmac de l’aéroport international de Conakry par le président Alpha Condé et son Premier ministre, Kassory Fofana, Emerson Mnangagwa répond à une invitation de son homologue guinéen. Cette visite présidentielle s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays. Crédit photo : page Facebook du président Alpha Condé.

Pendant son séjour sur le sol guinéen, Emerson effectuera une visite au barrage de Kaléta et sur le chantier de Souapiti, a indiqué ce soir la télévision nationale.

Les deux pays signeront ensuite des conventions sur l’agriculture et l’élevage, et dans d’autres secteurs. Ils pourraient également envisager de s’exempter de visa entre les deux Etats.

« C’est une visite qui s’inscrit dans le raffermissement des relations d’amitié et de fraternité qui ont existé entre les deux pays. Le président (Alpha Condé, ndlr) m’a envoyé il y a quelques mois pour aller explorer ces possibilités de renforcement de coopération avec la clé une invitation de SEM le président zimbabwéen. Nous avons l’intention de considérer et d’arriver certainement à des accords pour l’établissement d’une commission mixte de coopération et un accord sur les consultations diplomatiques et politiques entre les deux Etats. Ensuite, il y a un accord pour l’exemption de visas entre nos deux pays », a indiqué le ministre guinéen des Affaires Etrangères, Mamadi Touré

Le président Emerson, arrivé au pouvoir en 2017, est un fidèle compagnon de l’ancien président Robert Mugabe, déposé par l’armée suite à un coup de force le poussant à la démission.

Notons enfin que c’est en avril 1980 que le Zimbabwé a obtenu son indépendance.