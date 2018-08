Coopération militaire: le ministre Diané réceptionne des blindés américains pour l’armée guinéenne

Le ministre d’Etat chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, a réceptionné ce jeudi 16 août à Kindia des engins blindés offerts par les Etats-Unis.

Selon le Dr Mohamed Diané, ces blindés vont accroître les capacités d’intervention du contingent guinéen au Mali. «Cette cérémonie est certes sobre, mais non moins importante. Elle nous rappelle le long chemin déjà parcouru dans la coopération de la Guinée avec les Etats-Unis d’Amérique depuis son accession à l’indépendance nationale », a déclaré le ministre de la Défense qui n’a pas manqué de rappeler que les Etats-Unis figurent parmi les pays qui ont non seulement favorisé la reconnaissance de l’indépendance de la Guinée par la communauté internationale, mais aussi et surtout noué une coopération fructueuse qui a permis à la Guinée de s’émanciper rapidement.

En recevant lesdits blindés, le ministre a rappelé que plus d’une trentaine de blindés et un important lot de matériels avaient déjà été offerts à notre pays, pour faciliter sa participation aux opérations de restauration de la paix et de la sécurité au sein de la Minusma au Mali.

Dr Mohamed Diané a aussi rappelé que les Etats-Unis participent également avec la France et plusieurs autres partenaires à la préparation des différents contingents à Kindia avant leur déploiement pour la mission multidimensionnelle (au Mali).

«Les vedettes et patrouilleurs rénovés que nous avons récemment réceptionnés en faveur de la marine constituent une autre preuve du dynamisme de cette coopération », a aussi témoigné le ministre, avant de transmettre les remerciements du chef de l’Etat au donateur. « Ces remerciements vont également à son Excellence, Monsieur l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique ainsi qu’à toutes les bonnes volontés qui ont rendu possible ce don qui fait l’objet de cette remise », a-t-il transmis.

L’occasion était pour Dr Mohamed Diané, de réitérer au nom du Président de la République, la volonté de la Guinée à renforcer sa coopération avec les Etats-Unis, surtout dans le domaine militaire. Cela, pour la préservation de la paix et de la sécurité dans le strict respect des valeurs humaines.

Lire l’intégralité du discours du ministre Dr Mohamed Diané :

« Mesdames et Messieurs,

La cérémonie de remise officielle des engins blindés (APC) à l’Armée guinéenne que j’ai l’honneur de présider, nous offre l’occasion de magnifier une nouvelle fois la coopération que notre pays entretient avec les pays amis et institutions internationales partenaires.

Ces blindés vont accroitre les capacités d’intervention de notre contingent au Mali et par voie de conséquence la performance de notre Armée nationale.

Cette cérémonie est certes sobre, mais non moins importante. Elle nous rappelle le long chemin déjà parcouru dans la coopération de la Guinée avec les Etats-Unis d’Amérique depuis son accession à l’indépendance nationale.

Il n’est pas superflu de rappeler que les Etats-Unis figurent parmi les pays qui ont, non seulement favorisé la reconnaissance de l’indépendance de la Guinée par la communauté internationale, mais aussi et surtout noué une coopération fructueuse qui a permis à notre pays de s’émanciper rapidement.

Depuis toujours et plus encore ces derniers temps, les Etats-Unis d’Amérique multiplient les gestes de bonne volonté, particulièrement envers notre armée, en participant au renforcement de ses capacités opérationnelles par la formation et l’équipement.

Il faut rappeler que plus d’une trentaine de blindés et un important lot de matériels avaient déjà été offerts à notre pays, pour faciliter sa participation aux opérations de restauration de la paix et de la sécurité en République du Mali au sein de la MINUSMA.

Les Etats-Unis participent également avec la France et plusieurs autres partenaires à la préparation de nos différents contingents ici à Kindia avant leur déploiement pour cette mission multidimensionnelle.

Les vedettes et patrouilleurs rénovés que nous avons récemment réceptionnés en faveur de la Marine constituent une autre preuve du dynamisme de cette coopération.

C’est pourquoi, le Président de la République, Chef de l’Etat et Chef des Armées le Pr Alpha CONDE, m’a chargé de remercier vivement les Etats-Unis d’Amérique, pour ces gestes combien significatifs qui renforcent notre coopération.

Ces remerciements vont également à Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique ainsi qu’à toutes les bonnes volontés qui ont rendu possible ce don qui fait l’objet de cette remise.

Je profite de l’occasion pour réitérer, au nom du Président de la République, la volonté de notre pays à renforcer cette coopération, surtout dans le domaine militaire, pour la préservation de la paix et de la sécurité dans le strict respect des valeurs humaines, qui tient particulièrement à cœur le Peuple et le Gouvernement américains.

Vive la coopération internationale ;

Que Dieu bénisse nos deux pays et nos deux peuples.

Je vous remercie. »