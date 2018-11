Coopération : Mme Arancha González, Directrice Exécutive International Trader Center – ITC à Conakry pour une visite officielle

Comme nous l’annoncions, l’avion transportant la délégation du Centre du Commerce International (International Trader Center – ITC), conduite par sa Directrice Exécutive, Arancha González, a atterri à Conakry dans la soirée de ce Samedi 17 novembre 2018.

A sa descente d’avion, Mme Arancha González s’est dit très heureuse de fouler le sol guinéen avant de donner l’objectif de sa visite officielle. «Je suis très heureuse de me rendre en Guinée pour la première fois sous la thématique de l’emploi des jeunes et des femmes à travers la formation, entreprenariat qui sera une initiative que nous procédons au lancement officiel le lundi 19 novembre. »

Il faut par ailleurs rappeler que cette importante visite de Mme Arancha González en République de Guinée vise à faire le point sur la coopération de longue date que l’organisation entretient avec le Gouvernement guinéen, en appui au développement économique et social du pays. Les domaines prioritaires de cette coopération portent essentiellement sur (1) la promotion de l’emploi et la création d’opportunités économiques pour la jeunesse, (2) la compétitivité des chaines de valeur agricoles sur les marchés régionaux et internationaux et (3) le renforcement des capacités des organismes d’appui au commerce.

A noter que l’ITC est une agence conjointe de l’Organisation Mondiale du Commerce et des Nations Unies.