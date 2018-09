Coopération sanitaire: l’Italie et la Guinée signent un accord de financement de 21 millions d’euros

L’ambassadeur d’Italie en Guinée et le ministre de la Santé ont procédé ce vendredi 14 septembre à la signature d’une convention de financement portant sur 21 millions d’euros. Une somme qui va servir à la construction, à la réfection et à l’équipement des structures sanitaires du pays ainsi qu’à la formation des agents de santé.

C’est la salle de réunion du ministère de l’Economie et des fiances qui a servi de cadre à cette cérémonie. Au sortir de la rencontre qui s’est tenue à huit clos, le diplomate italien Livio Spadavecchia a déclaré ceci à la presse : «on vient de signer la convention financière pour le financement d’un programme de coopération entre l’Italie et la Guinée portant sur 21 millions d’euros. On va démarrer dans les prochaines semaines avec les appels d’offres, en ce qui concerne la construction d’hôpitaux, la livraison d’équipement, la formation du personnel. C’est un programme stratégique et on a toutes les volontés d’accompagner le pays à gérer ensemble ces fonds qui peuvent être bénéfiques pour le secteur économique du pays avec la création d’emplois.»

Le projet qui va démarrer dans les semaines à venir, sera piloté par les autorités guinéennes. Mais pour une meilleure transparence dans la gestion un comité de pilotage, composé de membres issus des deux Etats sera mis sur place.

«Il y’aura un comité de pilotage au ministère de la Santé parce que peut être les fonds vont être livrés directement à la Guinée sans intermédiaire. En ce moment, le pays va s’occuper du projet et nous allons, nous, accompagner avec des techniciens, des médecins pour obtenir de bons résultats dans ce projet qui sera sous l’entière responsabilité des autorités guinéennes », a fait savoir le diplomate.

De son côté, le ministre de la santé Edouard Niankoye Lamah s’est réjoui de la signature de cet accord et promet de veiller à l’utilisation rationnelle de ce fond.

«Nous sommes très satisfaits parce que ce prêt est presqu’un cadeau puisque c’est sans intérêt et le remboursement va se faire pour 30 ans. Ensuite, c’est une forte somme pour la construction d’hôpitaux. Ce fonds va servir aussi à les équiper et assurer la formation du personnel. Avec ce prêt, nous allons améliorer la situation sanitaire de la population en droite ligne avec la politique du professeur Alpha Condé. Ces fonds seront utilisés à bon escient. Nous allons faire un comité de pilotage bipartite entre la Guinée et nos donateurs pour rénover certains de nos hôpitaux à l’image de Donka qui seront choisis plus tard », a précisé le ministre de la Santé.

Les appels d’offres pour le démarrage de ce projet vont être lancés dans les jours à venir rassure le diplomate italien. Des projets qui sont susceptibles d’améliorer le système sanitaire de la Guinée.