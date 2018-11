Coupe de la CAF : le Wakiriya AC de Boké s’incline 2 buts à 0 contre Salitas FC de Ouaga

En séjourne au Burkina Faso depuis le dimanche dernier, le Wackiriya Ac de Boké a livré son premier match aller de la coupe CAF (confédération africaine de football) qui l’a opposé à 18 heures TU à son homologue de Salitas FC du Burkina Faso au stade du 4 Août de Ouagadougou, ce mardi 27 novembre.

Après une première mi temps nulle et vierge, le Salitas FC a marqué son premier but à la 80eme minute de la deuxième mi-temps. Le but a été marqué par le numéro 20 Aboubacar Sidiki Traoré et le second but a été inscrit à la 85eme minute par Nikema Songoma Hermann.

Le match a été dirigé par le beninois, Gustave Eugène Comian TOHOUEGNON avec pour commissaire le Negerien Boubacar YAGO.

Au terme des 90 mn de la rencontre, les deux coachs nous ont livré leurs sentiments.

Pour Guillaume Soumah de Wackriya AC, l’espoir de se qualifier au match retour n’est pas exclu. » En première mi-temps, on a bien tenu le match et à la deuxième mi-temps aussi on a tenu, mais vers la fin, l’arbitre a sifflé deux fautes contre nous qui nous ont permis dencaisser. Mais avec le soutien du public, nous allons nous qualifier à Conakry « , a-t-il affirmé.

Pour sa part, Ladji Koulibaly, coach de Salitas FC reconnait la performance de son adversaire. » Il faut reconnaître que Wackiriya est une bonne équipe. Donc, le match retour ne sera pas facile pour nous. Mais nous allons travailler en fonction de l’adversaire pour maintenir le cap et se qualifier au match retour à Conakry « , a-t-il déclaré.

Le match retour, prévu le 4 décembre entre ces deux formations, semble donc être déterminant pour cette campagne africaine de la CAF.