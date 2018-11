Coupe de la CAF/ Tanou Diallo de Guinéenews désigné officier média de la finale aller : la consécration du mérite

Il est certain qu’il n’y aura pas de guinéens sur le terrain pour le match aller de la finale de la coupe de la CAF qui aura lieu ce week-end à Casablanca.

Il y en aura plutôt dans les travées du stade pour la gestion de cette rencontre au sommet du football africain.

Il s’agit bien de Tanou Diallo, désigné par la CAF comme officier média de cette finale qui devrait opposer le club marocain du Rasa de Casablanca à Vita Club de la RDC.

Cette désignation du guinéen pour une si prestigieuse et grande rencontre, pourrait surprendre bien de compatriotes qui se souviennent encore, qu’il y a moins d’un an, le natif de Mali, journaliste à guineenews.org, a été intégré dans la grande famille du football africain, en qualité d’expert média.

A force de courage, de talent, d’abnégation et de sérieux pour les multiples tâches qui lui ont été confiées cette année, les unes plus importantes après les autres, mais toujours rendues au propre, à la satisfaction de sa hiérarchie, Tanou Diallo, a su rapidement, enjamber des paliers, en se retrouvant dans un carré restreint, habituellement réservé aux anciens de la maison, qui comptabilisent une ribambelle d’expériences, dans le domaine.

Journaliste de formation et de profession au parcours modèle, conviennent bien d’observateurs pourtant très avares en appréciation, ce professionnel de la plume, très rigoureux sur les principes, a fait un choix, celui de vivre sa passion de football, à travers le métier qu’il sait mieux faire.

Par cette qualité que lui reconnaissent, même des personnes aux attitudes sournoises et rétrogrades qui succombent sous le charme de sa plume tranchante et objective, il lui a été prédit un bel avenir

En tout cas, le guinéen a le vent en poupe. Il a la folle ambition d’aller le plus loin que possible et le mérite qu’il cultive en lui à cet effet, la lui garantit sans doute.

