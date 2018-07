Coupe du monde 2018 : La France en finale, les journalistes anglais optimistes

Débuté le 14 juin dernier à Moscou, la coupe du monde connaît la première équipe finaliste. Il s’agit de la France qui s’est imposée sur le score 1-0 face à la Belgique à Saint Petersbourg. Les Français sont une fois en finale après celle qu’ils ont perdue contre l’Italie en 2006.

À la veille de la deuxième demi-finale de la coupe du monde 2018 qui opposera l’Angleterre à la Croatie au stade Loujniki à Moscou ce mercredi 11 juillet, les journalistes anglais n’excluent pas une qualification de leur équipe en finale même si Matthew James Lawton, journaliste au Daily Mail, pense que le match contre la Croatie est le vrai test pour l’Angleterre dans cette coupe du monde.

« Si on regarde la Croatie depuis le début de la coupe du monde, ils ont une bonne équipe, des joueurs très talentueux notamment Luka Modric. Ils ont des joueurs qui peuvent être un vrai danger pour la défense anglaise. Mais c’est étrange, quelque chose est en train de se passer avec l’Angleterre. On m’a dit qu’il n’a pas plu à Manchester où je vis depuis cinq semaines. Il fait beau cet été en Angleterre et tout se passe bien avec l’équipe dans cette coupe du monde. Je pense que l’Angleterre battra la Croatie et se qualifier pour la finale », analyse Matthew James Lawton qui considère que la chance est avec les Three Lions depuis le début du mondial.

« Quand on a vu le tirage au sort, on a compris que c’était facile pour l’Angleterre de se qualifier en 1/4 de finale parce qu’elle était dans un groupe faible et facile même si l’on savait que l’Angleterre est capable de perdre contre n’importe quelle équipe. Le match contre la Colombie en 1/8 de finale était un match dangereux. Ça aurait pu être une histoire différente si le ballon était parti au fond des filets quand les Colombiens ont touché la barre transversale. Après l’Angleterre a obtenu la Suède en 1/4 de finale. Sur papier, si vous regardez les noms des joueurs suédois et les noms des clubs qu’ils représentent, c’était impossible qu’ils battent l’Angleterre. Ça sentait comme un match entre Manchester United et Burnley. Je pense que les Anglais étaient confiants. Pour moi, la plus grande surprise c’est le tirage au sort qu’a obtenu l’Angleterre dans cette coupe du monde », reconnaît-il au micro de Guinéenews©.

D’après Geoffrey William Peter Shreeves journaliste à Fox Sports USA, les Croates qui ont joué deux prolongations en six jours pourraient être légèrement désavantageux. « L’Angleterre et la Croatie sont deux équipes qui sont très proches l’une de l’autre. Elles sont en pleine confiance. D’un côté, nombreux sont les d’observateurs qui disent que la Croatie a potentiellement les meilleurs milieux de terrain au monde et ils ont les meilleurs techniciens dans leur équipe. De l’autre côté, les Anglais sont jeunes, ils n’ont peur de rien. Les Croates ont joué 240 minutes en six jours. Cela peut avoir une incidence sur leur match. Je pense que c’est un match très difficile », admet-il.

Pour les deux journalistes le match entre l’Angleterre et la Croatie, c’est du 50-50 même si les parieurs considèrent que les Anglais sont légèrement favoris mais avec une marge très réduite. « Peut-être que l’Angleterre est favorite parce que la Croatie a joué deux matches qu’elle a gagnés après prolongation (Danemark en 1/8 et la Russie en 1/4, ndlr). C’est possible que les Croates soient un peu fatigués. L’Angleterre a eu la possibilité de faire reposer certains de ses joueurs lors du dernier match de poule. Demain, les Anglais devraient être dans une bonne condition », pense Matthew James Lawton qui considérait la Belgique comme l’adversaire idéal des Three Lions en cas de qualification en finale.

« Peut-être que c’est l’année de l’Angleterre »

« Avant le début de la coupe du monde, la France était mon favori. Je m’interroge toujours comment les défenseurs peuvent stopper un joueur comme Kylian Mbappé. Je pense que la finale, c’est encore un grand pas. Si c’est la Belgique, je m’aurais plus confiant. Mais je pense que si on devrait jouer contre la France en finale, ça va être un match très difficile pour l’Angleterre. Ce sera un autre niveau. Les Anglais sont en demi-finale mais ils n’ont pas encore battu l’une des grandes équipes de cette compétition. Demain, ce sera le vrai examen pour l’Angleterre. Peut-être que c’est l’année de l’Angleterre après 52 ans (l’Angleterre a gagné sa seule et unique coupe du monde en 1966, ndlr). Ils ont de très bons joueurs et une très bonne équipe. Harry Kane est le meilleur buteur de la compétition, Jordan Pickford est l’un des meilleurs gardiens de la coupe du monde. La défense est très bien organisée. C’est très difficile de marquer contre elle. À ce stade de la compétition, chaque équipe a une chance de gagner la coupe du monde. Il n’y a pas d’attentes ou une sorte d’arrogance parmi les journalistes ici présents. C’est pareil pour tout le monde en Angleterre. Je pense que les gens sont légèrement étonnés mais ils sont très contents », concède Matthew James Lawton.

Tanou Diallo, envoyé spécial de Guinéenews© à Moscou