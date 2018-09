Cour Constitutionnelle: huit conseillers déposent une motion de défaillance à l’Assemblée Nationale

Huit conseillers de la Cour Constitutionnelle viennent de saisir l’Assemblée Nationale. C’était la semaine dernière. Ils ont déposé une motion de défiance. Objectif de cette motion ? Faire sauter le président de la Cour constitutionnelle, Kèlèfa Sall. Voilà qui met à nu la guéguerre qui existe entre les conseillers et le président Kèlèfa Sall depuis des mois.

Rien ne va entre Kèlèfa et ces huit conseillers. Selon les confrères d’Espace FM, ces derniers temps, les conseillers dissidents se réunissent pour des réunions sans associer le président de la Cour. Les PV de leurs différentes réunions sont déposés sur la table du Chef de l’Etat sans transiter par le cabinet du président de la Cour. Dans le moratoire qui est actuellement sur la table du Président de l’Assemblée Nationale, il serait question d’auditer les finances de la Cour constitutionnelle. Ils demandent la mise en place d’un comité de trésorerie, la gestion collégiale.

Cette motion de défiance, il faut le préciser, est l’aboutissement de la crise qui règne au sein de la Cour Constitutionnelle. Rappelons qu’il n’y a pas longtemps deux nouveaux conseillers ont prêté serment sans Kèlèfa Sall. La cérémonie s’est déroulée à la Présidence de la République en présence du Chef de l’Etat. Tout ceci prouve à merveille que l’institution traverse une crise profonde. Non seulement il y a la division à l’interne, mais la loi est violée par endroits. Tenez ! Pour être conseiller à la Cour Constitutionnelle, il faut avoir 45ans et plus. Or actuellement trois conseillers de la Cour ont moins de 45 ans. Il s’agit de: Ahmed Temassadou, né le 20 octobre 1976(42ans), Ansoumane Sacko, né le 26 août 1980 (38 ans); Fatoumata Morgan, 21 janvier 1975 (43 ans ).

La Cour Constitutionnelle est aujourd’hui fragilisée. Pour qui roulent les huit conseillers ?