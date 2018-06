Cour constitutionnelle: les représentants du l’INIDH et du Barreau confirmés(décret)

Dans un décret lu à la télévision nationale ce jeudi 22 juin, le président Alpha Condé a confirmé les nouveaux représentants de l’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains (INIDH) et du Barreau à la Cour constitutionnelle. Il s’agit de monsieur Ansoumane Sacko et de madame Oumou Fatoumata Morgane, au titre de l’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains (INDH), et de Me Mamadou Mountaga Bah au titre de l’ordre des avocats de Guinée.

Le décret présidentiel précise qu’avant leur entrée en fonction, les nouveaux conseillers de la Cour constitutionnelle devront prêter serment au cours d’une audience solennelle, en présence du président de la République et du président de l’Assemblée nationale.

La venue des trois personnes à la Cour constitutionnelle fait suite au tirage au sort controversé du mois de mars dernier. Ce tirage au sort prévu par la loi permet le renouvellement par tiers des conseillers de la Cour constitutionnelle après un mandat de trois ans.