Coyah : des participants au cours en ligne en soins de santé reproductive renforcent leurs capacités

La ville de Coyah a abrité du 1er au 5 octobre, un atelier de renforcement des capacités des participants au cours en ligne en Soins de Santé Primaires (eSSP) et en gestion des services de santé sexuelle et reproductive (eSSR).

Sous l’égide du ministère de la Santé, cet atelier organisé par le Centre National de Formation et de Recherche en Santé Rurale de Maferinya (CNFRSR) a regroupé plusieurs participants venus de différentes villes du pays.

Durant cinq jours, les participants ont pu acquérir de nouvelles connaissances sur: la santé communautaire et les programmes et plans spécifiques nationaux de santé reproductive, la santé communautaire et ressources humaines en santé. Ils ont également renforcé leurs compétences dans deux modules clés de chaque cours ; évalué le déroulement des cohortes 2 et 3 des cours eSSP et eSSR ; et présenté le réseau des alumini des cours eSSP ET ESSR.

L’atelier a utilisé une approche participative combinant des présentations introductives (théoriques), des devoirs de groupe et des plénières.

Au terme de l’atelier, les participants ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de la formation, comme en témoigne le Docteur Labilé Bilivogui, chargé de santé de reproduction à la Direction préfectorale de Dabola : « Pendant les cinq jours, nous avons passé en revue la plate-forme qu’on appelle alumina. Ensuite les modules essentiels identifiés par les participants comme les modules qu’il faut renforcer la capacité, à savoir le module de monitorage, le module des gestions des données. Nous avons passé en revue ces modules avec des questions-réponses que les formateurs ont détaillées et expliquées à notre satisfaction. Cela nous permettra, une fois de retour sur le terrain, de mettre en pratique ce que nous avons appris. Ça nous permet d’améliorer nos façons de faire dans nos différents districts. C’est pourquoi nous disons que de pareilles formations devraient continuer, parce que ça permet de renforcer la capacité des ressources humaines et une meilleure amélioration de la santé de la population. Nous sortons de cet atelier très satisfaits. Et nous recommandons la poursuite pour d’autres cohortes», affirme-t-il.

«On a fait venir les meilleurs qui ont suivi la formation en ligne sur la santé de la reproduction. Et ce sont les 20 meilleurs qu’on a fait venir pour partager ces cinq jours de formation pour un peu approfondir les modules qui ont fait l’objet de difficultés pendant leur formation en ligne. Et je suis agréablement surpris par le sérieux, l’engouement et l’envie des apprenants qui ont participé à cet atelier. Vous avez-vous-mêmes partagé ces quelques jours avec nous », a souligné pour sa part, le Docteur Abdoul Habib Béavogui, Directeur du centre national de formation et de recherche en santé rurale de Maferinya et maitre-assistant en parasitologie, mycologie à la faculté des sciences techniques de la santé de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.

Dr Béavogui dit attendre des apprenants l’application pratique dans leur travail quotidien ce qu’ils ont appris par rapport à ce module sur la santé sexuelle et reproductive. Son souhait est que la formation puisse leur servir dans leur domaine de travail pour améliorer leur travail quotidien et que cela puisse changer également leur manière de faire pour améliorer l’état de santé de la population.

Selon le Dr Béavogui, cette formation est destinée aux étudiants et à tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. Malheureusement, regrette-t-il, à cause de la rareté du financement, le centre de Maférinya ne peut accueillir grand monde pour une formation. Cependant il salue la collaboration des partenaires, l’Institut de médecine tropicale de la Belgique et la Coopération technique belge (Inabel) dont l’appui a permis de mettre en ligne ces différents cours pour faire bénéficier à un plus grand nombre de participants. « C’était la deuxième cohorte et il y en aura d’autres cohortes qui vont bénéficier gratuitement de ces formations en ligne », a-t-il ajouté.

Dr Béavogui a également l’occasion à profit pour remercier le gouvernement guinéen et l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry pour leur appui ainsi que le ministre de l’Enseignement supérieur et les autorités de l’Université qui s’attèlent à la qualification des étudiants guinéens. A la faculté des Sciences et des Techniques de la santé où il n’y a pas eu de recrutement depuis quelques années, Dr Abdoul Habib Bèavogui estime que cette initiative a permis le recrutement des étudiants qui ont un niveau très appréciable pour contribuer à la qualification des médecins guinéens améliorer la santé des populations.

« Le processus est amorcé. Ce que nous faisons s’inscrit dans ce sens et nous continuons à améliorer la qualité de nos formations», a Conclu Dr Béavogui.

La cérémonie a pris fin par la remise des attestations aux participants dans une véritable atmosphère de fête