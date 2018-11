Crise politique et déchainement de violences à Conakry: les cris du cœur de hadja Rabiatou Sérah

C’est une mère de famille doublée de présidente du Conseil Economique et Social (CES) profondément affligée qui s’est invitée dans la presse ce vendredi 9 novembre à Conakry.

Cette sortie médiatique de hadja Rabiatou Sérah Diallo est consécutive aux violences meurtrières caractérisées par des pillages enregistrés les 7 et 8 novembre ainsi que les jours suivants en banlieue de Conakry.

Face à la montée de ces violences, Rabiatou Sérah Diallo, qui s’exprimait dans l’émission ‘’Les Grandes Gueules’’ de la radio Espace a passé un message de paix plein d’émotions à l’ensemble des Guinéens.

« Il nous faut briser le climat de suspicion et le manque de confiance entre les acteurs politiques, éviter les mobilisations politiques sur des critères ethniques et régionalistes, bannir la violence entre les acteurs politiques qui peut fragiliser le tissu social et mettre fin à l’impunité et aux violations des droits de l’homme», a-t-elle lancé à gorge nouée.

« Devant l’histoire, nous sommes tous responsables. Si nous brûlons notre pays, aucune force extérieure ne viendra réconcilier les fils et les filles de la Guinée», a previent hadja Rabiatou Sérah Diallo.