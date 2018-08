Crise sociale : les négociations Etat-syndicat reportées au 9 août

A peine reprises ce mardi 7 août, les négociations entre le gouvernement et l’inter centrale syndicale CNTG-USTG ont été aussitôt reportées pour le jeudi 9 août. Et, c’est la structure du prix du carburant qui sera au centre des discussions, nous a confiés par téléphone, Alpha Mamadou Diallo, Secrétaire administratif et de la documentation de l’USTG et également membre de la commission nationale syndicale de négociations.

S’agissant de la journée de ce mardi, Alpha Mamadou Diallo a indiqué que le gouvernement a fait un exposé sur la structure des produits pétroliers pour leur permettre de comprendre quelques paramètres. Avant d’annoncer que les consultations vont reprendre le jeudi 9 août.

Interrogé sur l’état de santé de ses camarades, M. Diallo a déclaré que Mamadou Mansaré, le Porte-parole de la commission nationale syndicale de négociations et par ailleurs Secrétaire général adjoint de la CNTG, malgré qu’il ne soit pas bien rétabli, a repris le travail aujourd’hui. «Nous souhaitons ardemment qu’il revienne parmi nous. Par contre, son vice-président Abdoulaye Camara, comme tant d’autres, est toujours malade», a-t-il précisé.

Pour terminer, Alpha Mamadou Diallo a tenu à rappeler qu’il y en a encore parmi eux qui sont couchés malades. «Parmi les 15 camarades malades sous l’effet des bombes de gaz lacrymogènes, il n’y a seulement que deux camarades nous avons vu ce matin. Moi-même qui vous parle, je suis convalescent», a-t-il fait savoir.