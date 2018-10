CRS recrute un Consultant National pour l’élaboration du référentiel de compétence des DRS, DPS, COSAH et ONG locales

TERMES DE REFERENCE

Recrutement d’un Consultant National Pour l’élaborationdu référentiel de compétence des DRS, DPS, COSAH et ONG locales

OCTOBRE 2018

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Dans le cadre de la mise en œuvre de la subvention du Fonds Mondial pour la lutte contre paludisme(NFM 2), le Ministère de la Santé à travers le PNLP envisage l’élaboration d’un référentiel de compétence des DRS, DPS, COSAH et ONG locales pour la lutte contre paludisme.Ceréférentiel prendraen compte la composante VIH et la Tuberculose. Il s’agit d’un document normatif qui devrait amener tous les acteurs du niveau opérationnel à comprendre leur rôle et responsabilité et à s’impliquer d’avantage dans la lutte contre le paludisme, le VIH et la Tuberculose. Il décrit les tâches et responsabilités des différents acteurs, le mode de collaboration entre ces acteurs, l’organigramme structurel et fonctionnel ainsi que les cadres de concertations au niveau opérationnel.

Pour faciliter la conception de ce référentiel, le PNLP sur financement de CRS/FM recrute un consultant national.

TACHES PRINCIPALES :

Faire la revue documentaire

Elaborer le 1 er draft du référentiel

draft du référentiel Faciliter l’organisation de l’atelier de partage du 1 er draft du référentiel ;

draft du référentiel ; Faire la synthèse des travaux de l’atelier

Finaliser le référentiel sur la base des recommandations de l’atelier

CONDITIONS DE TRAVAIL

Le consultant sera basé au siège du PNLP et travaillera étroitement avec la DNGLM et prendra en compte les composantes VIH et Tuberculose

Il effectuera des missions au niveau intermédiaire et opérationnel pour faire la revue documentaire et collecter des données de base auprès des acteurs de terrain sur la base d’une fiche de collecte validée.

PROFIL DU CANDIDAT :

Le candidat doit remplir les conditions suivantes :

Médecin ou Pharmacien diplômé en Santé Publique,

Expérience dans la gestion des programmes de santé et des districts sanitaires ;

Expériencedans l’élaboration des documents normatifs ;

Une bonne connaissance de l’utilisation de Word et de Power Point ;

Bonne maitrise de la langue française (parler et écrit)

CONDITIONS DE SOUMISSION DES CANDIDATURES :

Les dossiers de candidature doivent comporter :

Une lettre de motivation ;

Un curriculum vitae à jour.

Les dossiers serontadressés par voie électronique à la Coordination Nationale du Programme

National de Lutte contre le Paludisme sis au Carrefour Pharmacie Centrale de Guinée, avec pour objet : Recrutement d’un Consultant National pour l’Elaboration du Référentiel de Compétence des DRS, DPS, COSAH et ONG Locales sur l’adresse électronique suivante : pnlpguinee2017@gmail.com

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 26 Octobre2018 à 12heures.

CHRONOGRAMME

ACTIVITES J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 Revue documentaire Elaboration du 1er draft du référentiel Organisation de l’atelier de partage du 1er draft du référentiel Finalisation du référentiel sur la base des recommandations de l’atelier

Lire l’intégralité du document en pièce jointe: TDR recrutement vs Word (002)