Culture : le calendrier de la 11ème édition des 72H du livre déroulé

La 11ème édition des 72H du livre se tiendra les 23, 24 et 25 avril prochain à Conakry, avec Faranah comme ville à l’honneur et le Mali pays invité d’honneur. En marche donc vers ce plus grand événement littéraire de la Guinée, les organisateurs ont tenu une réunion préparatoire au point de lecture du Jardin du 2 octobre ce jeudi 7 mars 2019.

La rencontre qui a débuté par l’observation d’une minute de silence en la mémoire de l’écrivain et ancien chef de Cabinet du ministère des Finances, Léa Diallo, a mobilisé l’ensemble des acteurs de l’industrie du livre autour du directeur général des 72H du livre, Sansy Kaba Diakité. Notamment les écrivains, les éditeurs, les bouquinistes, les photo-reporters, les membres des clubs littéraires et autres amis du livre.

Au cours de la cérémonie, il a été procédé au compte-rendu de la Rentrée littéraire et du Fespaco tenus respectivement à Bamako et à Ouagadougou, récemment et auxquels la Guinée a pris part. Aussi, l’assistance a pris connaissance du déroulé des 72H du livre qui seront auréolées de colloques, de table-rondes, de conférences-débats, de dédicaces de livres, ainsi que de plusieurs autres activités.

L’édition 2019 se tiendra sous le thème : « Livres et images » autour de nombreuses animations, dont les expositions, les ateliers et les projections. A travers les 72H du livre, Conakry s’enracine comme la cité incontournable du livre en Afrique.