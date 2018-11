Culture : Les couleurs de la première édition du Festival de Dubréka annoncées

Compagnie de théâtre Bouche d’air en collaboration avec la préfecture de Dubréka et l’Institut supérieur des arts de Guinée (Isag) organise 21, 22 et 23 décembre prochain, la première édition du Festival de théâtre de Dubréka (Festard), sous le thème “le théâtre au service du développement et l’environnement pour la promotion de l’emploi jeunes et du tourisme”.

Par cette manifestation, le directeur général du festival, le journaliste Hassan Hilal Sylla entend interpeller l’opinion publique sur le fait que le théâtre soit entrain de se mourir.

« Il est donc important qu’ensemble, nous nous donnions la main pour relancer le théâtre. C’est pourquoi vous allez voir des formations, des panels, des table-rondes, des spectacles, conférence-débats, visites touristiques, projections cinématographiques qui seront organisés autour du festival, en vue de la relance de l’art dramatique dans le pays », affiche-t-il

Le Festard18 se veut être une aubaine pour impulser une dynamique de performance scénique en matière de théâtre tout en suscitant l’entrepreneuriat culturel chez les jeunes guinéens.

Aux dires des organisateurs, le village du Festival sera érigé dans l’enceinte de l’Institut Supérieur des Arts de Guinée, avec des représentations théâtrales délocalisées sur certains sites touristiques de la préfecture, dont Le chien qui fume et le Port négrier.