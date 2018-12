Culture maraîchère à Télimélé : une activité très prisée par des femmes en dépit de leurs maigres moyens

En cette période de saison sèche, le maraîchage demeure une activité très convoitée par les femmes afin de subvenir à leurs besoins quotidiens. C’est du moins le constat fait dans plusieurs quartiers de la commune urbaine de Telimélé.

Partout, sur les berges des cours d’eau, dans les bas-fonds ou dans les abords des concessions, nombreuses sont celles qui s’attelent à cette activité en dépité de leurs moyens très limités et rudimentaires.

A Gadha Mangol où évolue le groupement féminin dénommé « Alla Walli », les femmes sont très actives et défient les difficultés pour entretenir leur jardin.

Mariama Diallo, la présidente dudit groupement nous confie qu’elle est dans le maraîchage depuis très longtemps et affirme que grâce à celui-ci, elle subvient à l’essentiel de ses besoins. «Depuis une dizaine d’années, je me suis investie dans cette activité. Elle m’a permis de m’autosuffire dans plusieurs domaines. A ce jour, j’assure personnellement les dépenses quotidiennes et j’achète des habits de valeurs pour mes petits-fils et pour moi-même.»

Quant à Lamarana Sow, de la quarantaine et évoluant dans le même groupement, elle revient sur la technique utilisée et les espèces de cultures pratiquées: «cette année, nous avons commencé par débourser une somme de 180 mille francs guinéens pour clôturer une partie du périmètre. Bien que nous soyons des femmes, nous nous sommes battues pour clôturer le reste du jardin et puis le défricher… Après quoi nous avons creusé un point d’eau dans l’enceinte du jardin et cherché des semences. Nous cultivons le piment, la pomme de terre, l’aubergine, la tomate, le gombo et le manioc.»

Il faut toutefois noter que ces femmes sont confrontées à d’énormes difficultés liées à la protection de leur jardin contre les troupeaux errants, les insectes nuisibles et le faible coût des produits maraichers sur le marché, l’obtention d’une clôture grillagée, la fourniture d’équipements et des intrants…