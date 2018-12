Débats de haut niveau à l’université de Tel Aviv sur le rôle des leaders en temps de crise : Kabiné Komara sollicité

Le très réputé journal israélien HAARETZ a annoncé dans son numéro de ce vendredi 30 novembre que l’université de Tel Aviv, première université d’Israël, organise des débats de haut niveau les 4 et 5 décembre prochains avec des personnalités triées sur le volet dont l’ancien premier ministre guinéen Kabiné KOMARA, Stephen Hadley l’ex Conseiller du Président américain Georges Bush en matière de Sécurité Nationale des Etats Unis et le Professeur Judith Brown de l’université d’Oxford en Angleterre.

Première université d’Israël et classée dans le top 100 des meilleures universités du monde ,Tel Aviv University fait autorité avec ses 8 facultés, 30 écoles spécialisées et des 80 départements.

Les autorités de ce temple mondial du savoir ont sollicité l’intervention de Kabine Komara pour un débat contradictoire avec le Dr Back It, Doyen des la Chaire des études Africaines et du et de l’Asie orientale ,sur les enjeux géostratégiques de l’heure et surtout comment définir le leadership de demain pour contenir les crises.