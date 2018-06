Décès d’Abdoulaye Bah:  »Une figure emblématique de la presse guinéenne s’éteint! »

Le leader du BL Dr Faya Milimono a adressé ses condoléances à la rédaction de votre quotidien électronique Guineenews.org suite à disparition tragique d’Abdoulaye Bah, fauché dans un accident avec la plume en main.

Le président du Bloc Libéral dit avoir appris le décès de notre Chef de bureau adjoint de Conakry avec consternation

»Une figure emblématique de la presse guinéenne s’éteint!

Le Bloc Libéral a appris, avec consternation, aujourd’hui 18 juin 2018, le décès de Monsieur Abdoulaye Bah, un talentueux journaliste reporter et Chef de bureau adjoint du site Guineenews.

Le décès de cette figure iconique est une grande perte, non seulement pour sa famille biologique et pour le prestigieux site Guineenews, mais aussi pour la presse guinéenne et la Guinée toute entière. Le bureau exécutif du Bloc Libéral, au nom de ses militants et sympathisants, présente ses condoléances les plus attristées à la famille Bah, au site internet Guineenews, à la presse guinéenne et au peuple de Guinée.

Incontestablement, Monsieur Abdoulaye Bah a été un des meilleurs journalistes d’investigation dans notre pays. Les militants, sympathisants et responsables du Bloc Libéral ont été parmi les nombreux lecteurs qui ont souvent ressenti tout le plaisir en lisant ses articles. Il était connu pour ses nombreux articles-fiction que tant de lecteurs aimaient lire.

Le Bureau Exécutif du Bloc Libéral prie que l’âme de notre illustre disparu repose dans la félicité éternelle et que la terre de Guinée, qu’il a tant servie, lui soit légère !

Fait à Conakry le 18 Juin, 2018

Le BLOC LIBERAL »