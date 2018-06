Décès de Abdoulaye Bah: avis de Remerciements

Les familles Bah, Diallo, Kamara, Sylla, Naïté, Diaby, Barry, Camara, Baldé, Tall, Sow, alliés, amis de Dinguiraye, Conakry et Dalaba, d’une part, et de l’autre, la Coordination générale de Guinéenews, adressent leurs sincères remerciements au peuple de Guinée, aux journalistes de la presse privée et publique, aux associations de presse, à la chambre de Commerce, en général et plus particulièrement au président de la République, Pr Alpha Condé, à son Premier ministre Kassory Fofana, au ministre d’Etat chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Diané, à Mme Martine Condé, présidente de la HAC, M. Mohamed Diaré, président de la Cour des Comptes, à la présidente du CES, Hadja Rabiatou Sérah Diallo, au ministre d’Etat, Directeur de Cabinet de la Présidence de la République, Dr Ibrahima Khalil Kaba, au ministre d’Etat Conseiller Spécial du Chef de l’Etat, ministre de l’Industrie et des PME, M. Tibou Kamara, M. Moustapha Naïté, ministre des Travaux Publics, Dr Ibrahima Kourouma, ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, M. Kalifa Gassama Diaby, ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté, M. Diakaria Koulibaly, ministre des Hydrocarbures, Mouctar Diallo, ministre de la Jeunesse et de l’Emploi Jeune, M. Amara Somparé, ministre de l’Information et de la Communication, à la ministre du Plan, Hadja Mama Kanny Diallo, à Dr Koutoub Moustapha Sano, ministre Conseiller Diplomatique à la Présidence, M. Marc Yombouno, ministre Conseiller à la Présidence, à Boubacar Yacine Diallo, Vice-président de l’INIDH, au Chef de file de l’opposition et leader de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, au Haut Représentant du Chef de l’Etat et président de l’UFR, Sidya Touré, à l’ancien PM, Lansana Kouyaté président du PEDN, au président de l’UFC, Aboubacar Sylla, aux présidents des groupes parlementaires RPG Arc-en-ciel et des Libéraux démocrates, messieurs Amadou Damaro Camara et Dr Fodé Oussou Fofana, M. Sékouba Savané, DG de la RTG Koloma, M. Alhassane Souaré, DG du quotidien National Horoya, à Dr Faya Millimono, président du Bloc Libéral, au PDG du groupe Guicopres, Kerfalla KPC Camara, Dr Dansa Kourouma, président du CNOSC, à Abdourahame Sano, président de la PCUD, à Dr Sandy Kamano et son personnel, à tous ceux qui, de près ou de loin, leur ont soutenu et accompagné par leur présence, par leurs écrits réconfortants, dans leurs prières et leurs bénédictions lors du décès de ABDOULAYE BAH, ancien Journaliste et Chef de Bureau Adjoint de Guinéenews, depuis son accident le 17 juin jusqu’à son inhumation dans sa ville de Dinguiraye le 22 juin 2018.

Puisse Dieu accueillir l’âme de notre illustre disparu dans son paradis éternel.

Amen!

Coordination générale/Bureau Guinéenews de Conakry