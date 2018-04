Décharge de Dar es Salam: le ministère de la Ville donne jusqu’au 30 avril aux riverains pour libérer les lieux

Le Ministère de la Ville et de l’Aménagement et du Territoire, l’Agence Nationale d’Assainissement et de la Salubrité Publique en rapport avec le Gouvernorat de la ville de Conakry, rappellent aux occupants du site de la décharge de Dar-es-Salam (ex-Minière), que conformément aux précédents communiqués passés depuis bientôt un an et suite à de multiples sensibilisations des populations concernées, que ledit site doit être libre de toute occupation.

A l’approche de la saison hivernale et pour éviter un autre sinistre, le Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, l’Agence Nationale d’Assainissement et de la Salubrité publique et du Gouvernorat de la ville de Conakry, invitent l’ensemble des occupants à libérer les lieux au plus tard le 30 avril 2018. Les opérations de dégagement et de sécurisation des lieux seront engagées le 03 mai 2018.

Ils en appellent au civisme et à l’esprit de compréhension de chacun et de tous.

Lire tout le communiqué en cliquant sur le lien qui suit :COMMUNIQUE DU MINISTERE DE LA VILLE