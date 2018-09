Décret: Alpha Condé créé une Autorité de Développement et d’Administration des Zones Économiques Spéciales et des Zones industrielles

Dans un décret rendu public ce lundi 10 septembre à la télévision nationale, le président de la République, Alpha Condé a procédé à la création d’un établissement à caractère public et administratif dénommé l’ADAZ (Autorité de Développement et d’Administration des Zones Economiques Spéciales et des Zones industrielles) auprès de la Présidence de la République.

Selon le décret, la tutelle financière est assurée par le ministère en charge de l’Economie et des Finances. «L’ADAZ est dotée de la personnalité morale, financière et de gestion. Le siège de l’ADAZ est fixé à Conakry et il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national», précise le décret.

Dans un autre décret, Alpha Condé nommé Mohamed Sinkoun Gassama, gestionnaire en service à la Présidence de la République comme Directeur général. Le poste de Directeur général adjoint a été confié à Moussa Dabo, ingénieur de son état à la Présidence de la République.