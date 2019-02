Décret : Alpha Condé meuble le cabinet du ministère du Plan

Dans une série de décrets publiés cette nuit par la télévision nationale, le Président Alpha condé a nommé aux ministères du Plan et du Développement économique ; des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique ; de la Jeunesse ; de l’Action sociale et de la Promotion féminine, de la Coopération et de l’Intégration africaine ; et de la Fonction publique.

Si aucun ministre n’a été nommé, les nominations ont touché des secrétaires généraux aux directeurs nationaux en passant par les chefs de cabinet, les conseillers, les inspecteurs…Guinéenews© a transcrit pour vous ces décrets. Ci-dessous celui concernant le ministère de du Plan et du Développement économique :

– Secrétaire général : Monsieur Péma Guilavogui, précédemment secrétaire général du ministère du Plan et de la Coopération internationale ;

– Chef de cabinet : Madame Yayé Mariama Barry, précédemment chef du cabinet du ministère du Plan et de la Coopération internationale ;

– Conseiller principal : Dr Emmanuel Kourouma, économiste, planificateur en service à la DNPD;

– Conseiller juridique : Monsieur Aboubacar Kaba, juriste en service au ministère de la Justice ;

– Conseiller chargé de la planification et du cadrage macroéconomique : Monsieur Abdoulaye Touré, confirmé ;

– Conseiller économique : Monsieur Sékou Dioubaté, économiste en service à l’Institut national de la statistique ;

– Conseiller chargé de mission : Monsieur Lamine Kalivogui, en service au ministère du Plan et du Développement économique ;

– Inspecteur général : Monsieur Ousmane Baldé, confirmé ;

– Inspecteur général adjoint : Monsieur Mamoudou Sané , en service à l’Institut national de la statistique ;

– Directeur national du Plan et de la Prospective : Monsieur Basekou Condé, confirmé ;

– Directeur national adjoint du Plan et de la Prospective : Monsieur Abdoulaye Fofana, en service à la direction nationale du Plan et de la Prospective ;

– Directeur national des Investissements publics : Monsieur Samodou Kourouma, précédemment chef de division programmation et Budgétisation à la direction national des Investissements public ;

– Directeur national adjoint des Investissements publics : Monsieur Oumar Ba Djahaby ; confirmé ;

– Directeur national du Développement économique : Monsieur Mamadou Coulibaly ; économiste, précédemment en service à la direction nationale des Investissements publics ;

– Directrice nationale adjointe du Développement économique : Madame Adama Diallo ; économiste en service à la direction nationale du Plan et de la Prospective ;

– Directrice nationale de la Population et du Développement : Monsieur Mohamed Sanoh, confirmé ;

– Directrice nationale adjoint de la Population et du Développement : Monsieur Mamadou Diré Diallo ; confirmé ;

– Directeur général du Fonds de développement économique et social : Monsieur Daouda Kanté, confirmé ;

– Directeur général adjoint du Fonds de développement économique et social : Monsieur Mamadou Bobo Diallo, confirmé ;

– Directeur général de l’Observatoire national de développement : Monsieur Bano Nader Diallo, confirmé ;

– Directrice nationale adjointe l’Observatoire national de développement : Madame Anne Marie Duolamou, précédemment en service à la directrice régionale du Plan et du Développement de la ville de Conakry ;

– Secrétaire exécutif du Secrétariat technique de suivi du PNDS : Monsieur Sékou Oumar Diallo, expert international en suivi évaluation des projets et programmes au cadre de coordination et de supervision de la Primature ;

– Secrétaire exécutive adjointe du Secrétariat technique de suivi du PNDS : Madame Emi Bernadette Léno ; précédemment secrétaire exécutive de la Stratégie de réduction de la pauvreté

– Directeur du Bureau d’appui à la programmation : Monsieur Diao Baldé, matricule 107513 B, confirmé ;

– Directeur adjoint du Bureau d’appui à la programmation : Monsieur Frédéric Solé Tinguiané, matricule 146946 R, précédemment conseiller principal du ministère du Plan et de la Coopération internationale ;

– Coordinatrice du projet Population et Développement : Madame Mariame Sidibé, matricule 189722 W, précédemment chef de la division des politiques publiques à la direction nationale Population et Développement.

A suivre les autres décrets…

Transcrit par Tokpanan Doré