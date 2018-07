Décret: Guillaume Curtis nommé Directeur national de la comptabilité matière et du matériel

L’ancien Secrétaire général du ministère des Mines et ancien directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) vient d’être nommé comme directeur national de la Comptabilité matière et du matériel. Le décret de sa nomination a été publié ce 13 juillet par la télévision nationale.

Du ministère des Mines et de la Géologie où il a été Secrétaire général, Guillaume Curtis a été ensuite nommé à la tête de l’ARMP en juillet 2014. Il sera débarqué de là et remplacé par Jonas Mukamba Kadiata Diallo en mai 2016. Plus de deux ans après, le voilà au ministère du Budget, notamment à la direction générale de la comptabilité matière et du matériel.