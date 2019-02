Décret : les membres du conseil d’administration de la SEG nommés

Dans un décret lu à la télévision nationale, le chef de l’Etat Alpha Condé a procédé ce jeudi 14 février à la nomination des hauts cadres au Conseil d’Administration (CA) de la SEG (Société des Eaux des Guinée). C’est l’ancien ministre Dr. Naman Keita qui a désormais la charge d’assurer la présidence du CA de la SEG.

Dans le même décret, Mohamed Traoré ancien ministre est devenu membre du CA de la SEG suivi de Joachim Lamah en service au ministère de l’Economie et des Finances, de Mandjou Condé en service en service au ministère de l’Energie et de l’Hydraulique, de Dr. Mohamed Lamine Yansané en service au ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, de Famoudou Kourouma en service du ministère du Plan et de Développement Economique, d’Ibrahima Barry en service au ministère des Travaux Publics. Ousmane Keita a été nommé représentant des usagers et Fatou Chérif a été bombardée représentante du personnel.