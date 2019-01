Dans un décret lu à la télévision nationale, Alpha Condé Hadja Aissatou Bella Diallo, conseillère à la présidence chargée de la communication.

Journaliste, ancienne directrice générale de la RTG (radio et télévision guinéenne) et ex ministre de l’information et de la communication sous le régime Conté, Aissatou Bella Diallo a marqué pleins de générations par des présentations de qualité, notamment le célèbre journal de l’an !