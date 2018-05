Décret : Voici les visages du gouvernement Kassory

Les noms des membres du gouvernement Kassory ont été dévoilés cette nuit dans un décret lu à la télévision nationale. Guinéenews© a transcrit pour vous ledit décret. Lisez !

1)-Ministre d’Etat chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale : Dr Mohamed Diané Défense,

2)-Ministre d’Etat, ministre de la Justice, Garde des sceaux : Me Cheik Sako (reconduit ) ;

3)- Ministre d’Etat, ministre du Tourisme, de l’Hôtellerie et de l’Artisanat : Monsieur Thierno Ousmane Diallo (reconduit) ;

4)-Ministre d’Etat à la Présidence, conseiller spécial du Président de la République, ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes entreprises : Monsieur Tibou Camara ;

5)-Ministre d’Etat, ministre des Transports : Monsieur Aboubacar Sylla ;

6)-Ministre d’Etat, ministre de la Santé : Dr Edouard Nyankoye Lamah ;

7)-Ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation : général Bouréma Condé (reconduit) ;

8)-Ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger : Mamadi Touré (reconduit) ;

9)-Ministre du Plan et du Développement économique : Madame MamaKany Diallo ( reconduite),

10)-Ministre de l’Economie et des Finances : Monsieur Mamadi Camara (économiste, ambassadeur de la République de Guinée en Afrique du Sud) ;

11)-Ministre de la Citoyenneté et de l’Unité nationale : Monsieur Khalifa Gassama Diaby (reconduit ) ;

12)-Ministre des Travaux publics : Monsieur Moustapha Naїté ;

13)- Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique : Dr Cheik Sylla (reconduit) ;

14)-Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Monsieur Abdoulaye Yéro Baldé (reconduit) ;

15)-Ministre des Mines et de la Géologie : Monsieur Abdoulaye Magassouba (reconduit ) ;

16)-Ministre de la Ville et de l’Aménagement du territoire : Dr Ibrahima Kourouma ( reconduit ) ;

17)-Ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique : Monsieur Sanoussy Bantama Sow (reconduit) ;

18)-Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi jeune : Monsieur Mouctar Diallo (député à l’Assemblée nationale) ;

19)-Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique : Monsieur Moustapaha Mamy Diaby (reconduit) ;

20)- Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration du territoire : Monsieur Billy Nankouma Doumbouya (reconduit) ;

21)-Ministre du Budget : Monsieur Ismaël Dioubaté (en service à la Banque Centrale de la République de Guinée) ;

22)-Ministre de la Sécurité et de la Protection civile : Monsieur Alpha Ibrahima Keira (administrateur civil) ;

23)-Ministre du Commerce : Monsieur ABoubacar Barry (Architecte) ;

24)-Ministre de l’Action sociale, de la Protection civile et de l’Enfance : Madame Mariama Sylla (reconduite) ;

25)-Ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation : Monsieur Mory Sangaré (professeur en srvice au ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation) ;

26)-Ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle, du Travail et de l’Emploi : Monsieur Lansana Komara (Professeur, membre du CES) ;

27)-Ministre en charge des Investissements et des partenariats publics-privés : Monsieur Gabriel Curtis (directeur général de l’APIP) ;

28)-Ministre de la Coopération et de l’Intégration africaine : Madame Djènè Keita (en service au système des Nations unies) ;

29)-Minsitre de l’Agriculture : Madame Mariama Camara (reconduite) ;

30)-Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts : Monsieur Roger Patrick Millimono (économiste, en service à la Banque Centrale de la République de Guinée) ;

31)-Ministre de la Pêche, de l’Aquaculture et de l’Economie maritime : Monsieur Fréderick Loua (reconduit ) ;

32)- Ministre de l’Information et de la Communication : Monsieur Amara Somparé, précédemment, directeur de la direction générale et contrôle des marchés publics) ;

33)- Ministre chargé des Hydrocarbures : Monsieur Zakaria Koulibaly (directeur général de l’Office général des pétroles).