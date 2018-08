Décrets : le cabinet du Premier ministre étoffé

Dans un décret rendu public ce mercredi 8 août à la télévision nationale, le président de la République Alpha Condé a procédé à la nomination des cadres qui seront désormais les collaborateurs directs du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Ce sont:



-Madame Gnalén Condé, précédemment directrice de cabinet à la Primature est nommée directrice de cabinet à la primature avec rang de ministre.

-Directeur de cabinet adjoint: M. Malick Tidiane Touré, économiste précédemment conseiller technique du conseil présidentiel des investissements et de partenariat public privé.

-Chef de cabinet : Madame Safiatou Diallo, économiste, précédemment assistante technique à la gouvernance à la primature.

-Kader Yacine Barry, précédemment conseiller spécial est nommé conseiller spécial Chargé de la coordination des programmes du comité technique de coopération avec rang de ministre conseiller.

-Ansoumane Camara, haut cadre au ministère français de l’économie et des finances Paris Bercy, conseiller pour les affaires européennes internationales est nommé conseiller spécial chargé de l’économie et des finances et du budget, coordinateur du pool transformation de l’économie durable et inclusive.

-Ibrahima Camara, précédemment conseiller technique principal auprès du conseiller présidentiel de l’investissement des partenariats publics privés est nommé conseiller technique principal.

-Chérif Haïdara, précédemment conseiller technique auprès du conseiller présidentiel de l’investissement des partenariats publics privés est nommé conseiller personnel.

-Conseiller Chargé du secteur éducatif et de la formation professionnelle. M. Harouana Bérété, précédemment conseiller chargé du secteur de l’éducation. –Conseiller Chargé de la gouvernance et de l’administration du territoire et de la décentralisation M. Ibrahima Sylla, précédemment Conseiller à la gouvernance.

-Conseiller politique chargé de dialogue social et de renforcement de l’Etat de droit, M. Mohamed Mounir Camara, précédemment conseiller politique.

-Conseiller chargé de la diplomatie, du développement et des relations internationales, M. Laho Bangoura en poste au ministère des affaires étrangères et de guinéens de l’étranger.

-Conseiller de la communication et des relations avec la presse, M. Dian Diallo, journaliste, précédemment consultant en communication.

-Conseiller chargé de contrôle et de l’éthique, M. Fodé Oumar Touré, précédemment président de l’autorité de régulation des marchés publics.

-Conseiller chargé de l’énergie et des hydrocarbures, M. Ibrahima Khalil Touré, ancien directeur du projet de mines Alcoa.

-Conseiller chargé des affaires formalités et de la mobilisation de la sécurisation des recettes, M. Ibrahima Fana Freddy Camara, précédemment conseiller chargé des gestions fiscales.

-Conseiller chargé du commerce, du tourisme, de l’hôtellerie et de l’artisanat, M. Boubacar Bah, précédemment conseiller chargé du secteur du commerce extérieur.

-Conseiller Chargé du développement durable, M. Morlaye Touré, précédemment conseiller technique auprès du conseil présidentiel des investissements et des partenariats publics privés.

-Conseiller chargé des affaires juridiques, Madame Oumou Fofana, ancienne secrétaire générale du ministère du l’urbanisme, de l’habitat et de la construction.

– Conseiller chargé de la santé et de l’hygiène public, Dr Younoussa Ballo, précédemment conseiller chargé de la santé.

-Conseiller chargé du secteur privé, des investissements et du partenariat public privé, M. Sény Pierre Fofana, précédemment.

-Conseiller diplomatique Conseiller chargé de l’action Sociale, des sports et de la culture, M. Mohamed Condé, économiste, précédemment membre de la cellule, suivie et évaluation des projets.

-Conseiller chargé de l’impulsion, de l’emploi, de l’entreprenariat des jeunes et des femmes, Madame Diariatou Diallo, précédemment directrice générale adjointe de l’agence guinéenne pour la promotion de l’emploi.

-Conseiller chargé des transports, M. Simone Pierre Camara, précédemment membre de la cellule, suivie et évaluation des projets chargé des secteurs de l’action sociale, de la jeunesse et du sport.

-Conseiller chargé de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, Tiani Yansané, précédemment conseiller chargé des infrastructures.

-Conseiller Chargé des travaux publics, Fodé Kaba Diaby, ingénieur génie-civil, précédemment ancien directeur du fond d’entretien routier.

-Conseiller chargé de l’industrie et des PME, M. Wessou Nabé, confirmé.

-Conseiller chargé des mines et de la géologie, M. Abdoul Karim Sylla, précédemment conseiller Chargé du secteur des mines.

-Conseiller chargé des télécommunications et de l’économie numérique, Ibrahima Sory Keita, précédemment consultant expert chargé des opérations et des relations institutionnelles du projet ID4 ou Wari.

-Conseiller chargé de l’environnement et de l’assainissement, colonel Mathias Wodof Haba, précédemment conseiller chargé du secteur de l’environnement.

-Conseiller chargée de mission, Fatima Kassory Bangoura, économiste financier. -Conseiller Chargé de mission, M. Cheick Souaré, précédemment assistant du ministre d’Etat à la présidence chargée du conseil présidentiel des investissements du partenariat public privé.

-Chef protocole, M. Daouda Soumah confirmé.