Dédicace: Aïssatou Diallo Bah présente son nouvel ouvrage sur la coopération sino-guinéenne

La maison d’édition l’Harmattan Guinée a procédé à la présentation d’une œuvre littéraire dans l’après-midi de ce mardi 4 décembre. Ledit livre est signé de Mme Aïssatou Diallo Bah, ancienne économiste pour le Bureau des Nations Unies à Conakry. Il s’intitule : « Coopération sino-guinéenne: de l’aide bilatérale au partenariat public-privé ».

Ce deuxième essai de l’auteure s’articule autour de 8 chapitres et traite des liens de coopération entre la République de Guinée et la République populaire de Chine. Des relations qui ont évolué en fonction des changements politiques et socioéconomiques majeurs intervenus dans les deux pays, et qui ont évolué de la coopération bilatérale traditionnelle vers le partenariat public-privé.

Non sans ouvrir une brèche sur le contexte historique et les principes des relations de coopération, Aïssatou Diallo Bah dresse un regard sur l’aide publique au développement sous la première République, tout en faisant une étude des mutations intervenues dans les domaines de coopération. Notamment l’agriculture, le commerce, l’industrie, l’énergie, les mines, mais aussi la coopération technique avec la formation et le transfert de technologie.

En écrivant ce livre, la fonctionnaire internationale à la retraite veut s’occuper un tant soit peu et susciter les débats dans le milieu intellectuel où il se dit prête à prendre à tout échange d’idées en vue d’enrichir davantage sa mémoire, parce que voulant pas s’arrêter là.