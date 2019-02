Défection de Faya de l’opposition républicaine: Dr Oussou ne s’y oppose, mais hait tout double jeu

«Que tous ceux qui s’entendent forment leur bloc, l’essentiel étant de combattre la gouvernance actuelle et de combattre le troisième mandat. Ce que je n’aime pas, c’est quelqu’un qui se réclame de l’opposition alors qu’il n’y est pas. Je n’aime pas ceux qui ont un pied dedans et un pied dehors.»

Alors que l’Opposition républicaine est en train de se vider progressivement avec la défection de Dr Faya Millimouno, le vice-président de l’UFDG, Dr Fodé Oussou Fofana estime plutôt que l’essentiel du combat reste celui dirigé contre le régime d’Alpha Condé et « contre le projet d’un troisième mandat». Sauf que Dr Faya Millimono n’est pas parti sans critiquer « l’incohérence » dans les rangs de Cellou Dalein et ses amis. Là-dessus, Dr Oussou dira qu’ils (les responsables de l’UFDG ) sont habitués à ces genres de critiques. Lisez plutôt l’intégralité de sa réaction:

«En matière politique, chaque leader est libre de prendre le chemin qu’il souhaite en tenant compte de ses propres intérêts. En tout cas, pour l’UFDG, l’adversaire n’est pas un leader de parti politique de l’opposition. L’essentiel, c’est le combat contre la gouvernance de monsieur Alpha Condé, le combat contre l’injustice, le combat pour la protection des droits humains. Je ne suis pas membre du parti BL, mais je constate que Faya Millimono s’inscrit dans l’opposition. Et tant que tel, moi je n’ai pas de commentaires. J’aurais même souhaité qu’il y ait plus de deux blocs de l’opposition. Que tous ceux qui s’entendent forment leur bloc, l’essentiel étant de combattre la gouvernance actuelle et de combattre le troisième mandat. Ce que je n’aime pas, c’est quelqu’un qui se réclame de l’opposition alors qu’il n’y est pas. Je n’aime pas ceux qui ont un pied dedans et un pied dehors.»