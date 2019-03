Déguerpissement à Kaporo rails et Kipé2: le gouvernement reçoit un soutien de taille

«Le RPG Arc-en-ciel soutient fermement le gouvernement dans son action de déguerpissement. Parce que l’opération n’est dirigée contre personne. C’est pour satisfaire les problèmes de l’Etat», a déclaré Bangaly Camara, membre du BPN (Bureau Politique National) ce samedi 16 mars à la faveur de l’assemblée générale hebdomadaire à Gbessia .

Devant les militants, l’ancien maire de Kankan, a rappelé que ce programme de déguerpissement de Kaporo rails et de Kipé 2 a été décidé depuis 1989 par un décret présidentiel. D’après lui, ce même programme a donné naissance à l’autoroute Le Prince.

«La zone Kaporo rails a été retenue pour abriter les départements ministériels. A l’époque, il n’y avait ni RPG arc-en-ciel ni l’UFDG. Aujourd’hui, des gens sont en train de deformer les faits dans le but de faire prévaloir leurs humeurs. Des cadres qui sont appelés à rendre un loyal service à la nation, se permettent de travestir la réalité. Kaproro rails est une zone réservée de l’Etat depuis 1989. Alpha Condé étant un homme de loi et de principe, n’est contre personne dans cette opération de déguerpissement. L’Etat étant une continuité, le président de la République Alpha Condé n’a fait qu’appliquer la loi. Il y a beaucoup de projets en cours et c’est pourquoi nous prions Allah de donner longue vie et une santé de fer à notre leader Alpha Condé. Que ceux qui estiment que ce sont des raisons politiques se détrompent. Il s’agit de donner une visibilité à notre capitale. Ils savent qu’ils se sont installés illégalement et ils n’ont pas de titre foncier. Alors, l’Etat a besoin de sa zone. D’ailleurs, toutes les terres appartiennent à l’Etat. Aucune concession privée n’y sera construite dans cette zone», a martelé l’ancien transfuge du PEDN.