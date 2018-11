Démission de Gassama Diaby: ce qu’en disent les citoyens à Conakry !

Le ministre de l’Unité Nationale et la Citoyenneté, Kalifa Gassama Diaby a rendu sa démission ce mercredi 14 novembre 2018. Depuis l’annonce de cette démission, les réactions fusent de partout en Guinée. Des citoyens interrogés par notre Rédaction, saluent dans leur unanimité cette décision de l’ancien ministre des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques. Par la même occasion, ils l’exhortent à continuer sa lutte pour l’instauration de la paix et le respect des droits de l’homme en Guinée. Lisez les réactions de certains parmi eux :

Mamadou Ibrahima Bah: “c’est une bonne nouvelle pour toutes les personnes éprises de justice et de paix mais aussi qui aspirent à la bonne gouvernance et à la paix. D’ailleurs on sait que Gassama Diaby a du mal, depuis un certain temps, à s’identifier aux actes posés par le gouvernement mais aussi, il peine à le faire fléchir sur certaines positions notamment sur les exactions, les manifestations et sur les nombreuses violations de la loi. Donc après cette démission, j’estime qu’il est totalement libre. Je souhaite qu’il s’engage dans la politique. Car aujourd’hui, la classe politique a montré ses limites. Et le peu de temps qu’il a passé dans ce gouvernement, on a vu les actes qu’il a posés. Donc c’est une personne qui inspire confiance et qui peu faire quelques chose en politique.’’

Alhassane Soumah : “vraiment je n’apprécie pas cette décision du ministre Gassama Diaby. Car, j’avais beaucoup de respect pour lui. Mais comme il ne se reconnaissait plus dans ce gouvernement. Il a choisi la solution la plus facile. Mais, c’est tout à fait normal et c’est une décision noble de partir quand on ne se sent plus libre de conduire librement ses actes.”

“Cette démission était prévisible depuis un bon bout de temps à travers ses sorties médiatiques. C’est une belle initiative et c’est un bon exemple que les autres membres du gouvernement devraient suivre. Si on sent que le groupe dans lequel on est, est en contradiction avec les idéaux qu’on défend, il vaut mieux rendre son tablier. Comme vous le voyez, malgré ses multiples dénonciations, le gouvernement continue à violer les droits de l’homme en Guinée. Donc chapeau bas pour Gassama Diaby. Maintenant qu’il n’a plus les mains liées, on souhaite qu’il continue sa lutte pour le respect des droits et la consolidation de la paix en Guinée”, a déclaré un citoyen ayant requis l’anonymat.

Aïssatou Bah: “C’est le premier parmi les ministres à avoir osé démissionner de ce gouvernement qui est le plus mauvais que le pays ait connu depuis plusieurs décennies. Donc, sa décision ne peut être que salutaire. Je ne peux que le féliciter.”