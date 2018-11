Démission de Gassama du gouvernement : les vérités de Dr Faya sur l’homme

La démission du ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté Khalifa Gassama Diaby du gouvernement du Pr. Alpha Condé est tombée comme un couperet dans la cité. Cette décision l’ancien Diaby est appréciée non seulement par les acteurs de la société civile mais aussi, les leaders politiques. C’est le cas du président du BL (Bloc Libéral), le Faya Lansana Millimouno. Lisez plutôt sa réaction !

« Cette décision me dit que malgré tout, nous avions au gouvernement, je ne dis pas que tout le monde se situe dans les contrevaleurs mais, Khalifa Gassma Diaby était le seul qui avait le courage de ses opinions et le seul sur qui on pouvait compter. C’est le seul qui n’avait plus sa place dans ce gouvernement qui est devenu antirépublicain. Personnellement, j’ai rêvé qu’il parte parce que sa présence dans le gouvernement était comme une goutte d’eau dans la mer. Ça n’avait aucun effet. Nous avons vu M. Diaby comment il se battait, il tient aux principes élémentaires fondamentaux de la démocratie, au respect de la loi, de la parole donnée et de la Constitution. Tout cela était contraire à l’action du gouvernement auquel il appartenait. Si sa présence pouvait donner encore de l’espoir à quelques-uns dans le gouvernement, c’est maintenant clair qu’il n’y a personne sur laquelle on peut compter dans le gouvernement…»