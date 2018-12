Dernière minute: Koundou Waka annonce le report de la sortie de son album

Initialement prévue pour les 7 et 9 décembre prochains, la sortie officielle de l’album « La haine de l’autre» de l’artiste au pied magique, vient de connaitre un report.

L’annonce est faite ce lundi 3 décembre par la structure managériale qui accompagne Abraham Sonty, Koundou Waka. Une décision que Joe Kéita en charge de l’organisation de l’événement, motive par le fait que le mois de décembre soit excessivement chargé en termes de manifestations culturelles à travers le monde. Ce qui pourrait donc empêcher certains partenaires et invités à rallier Conakry.

En plus, comme à son habitude, Abraham Sonty dit avoir misé gros dans la production de cette œuvre musicale. Un investissement qui oscille entre 900 millions à 1 milliard de francs en vue de conquérir le monde. Ce qui sous-tend qu’il ne devrait nullement se presser pour bâcler la sortie son album.

Pour la sortie de l’album programmée pour les 22 et 24 février prochain, l’artiste attend de pied ferme ses nombreux fans et admirateurs auxquels il promet du jamais vu en termes de prestation scénique sur les deux sites retenus à cet effet: l’hôtel Palm Camayenne et l’Esplanade du Palais du peuple.