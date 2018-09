Dernière session du CES : Hadja Rabiatou fait son bilan et fixe ses objectifs

La deuxième et dernière session ordinaire du CES (Conseil Economique et Social) a démarré ce jeudi 27 septembre. Outre les conseillers, la présidente Hadja Rabiatou Serah Diallo avait à ses côtés, le président de la Cour des Comptes, Mohamed Diaré et la présidente de la HAC (Haute Autorité de la Communication), Martine Condé, a-t-on constaté au siège de l’institution à Kaloum.

Dans son allocution d’ouverture, Hadja Rabiatou Sérah Diallo a rappelé que durant la période de l’intersession, le CES a assisté et participé à plusieurs activités : «le 27 juin 2018, nous avons assisté à la présentation de la politique générale du gouvernement faite par monsieur le Premier ministre, Chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, à l’Assemblée Nationale. Nous avons aussi participé aux différentes activités de facilitation avec le Médiateur de la République, entre le Gouvernement, les Syndicats et le Patronat autour de la crise née de l’augmentation du prix des produits pétroliers. Dans nos locaux, nous avons eu des échanges le 07 août 2018, avec l’Union nationale des femmes chrétiennes catholiques de Guinée qui étaient porteuses du message de paix…».

Dans la même logique, Hadja Rabiatou Diallo a fait savoir qu’ils ont participé aux travaux de la première session 2018 du Conseil National de la Statistique et qu’ils ont échangé avec 60 officiers stagiaires du 5ème groupe des cours de formation des commandants d’unité de la Gendarmerie territoriale (CFCU-GT) à l’Ecole nationale de la Gendarmerie de Sonfonia sur la connaissance du Conseil Economique et Social : «Nous avons échangé le 12 septembre 2018 avec une délégation du Lions Club International, conduite par le Gouverneur du District 403 A1, Fodié Amadou Diagana, sur les activités de l’organisation en Guinée et la demande de soutien institutionnel du Conseil Economique et Social. Le 12 septembre dernier, nous avons participé au Palais du peuple, à la présentation du document de la nouvelle politique culturelle nationale par le Ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique.»

Plus loin, Hadja Rabiatou Sérah Diallo a indiqué que son institution a reçu le 13 septembre une délégation du Bureau International du Travail, bureau de Dakar, sur l’organisation d’un forum afin d’aboutir à une trêve sociale en Guinée. A la même date, a-t-elle dit, le CES a échangé avec l’Ambassadeur de Chine en Guinée, M. Bian Jianqiang qui était en fin de mission diplomatique dans notre pays. «Nous avons également échangé avec la Directrice régionale de l’Agence Française de Développement (AFD) en Guinée et en Sierra-Léone sur l’établissement d’une coopération avec le Conseil Economique et Social », a-t-elle déclaré.

Au cours de cette deuxième session ordinaire de 2018, Hadja Rabiatou Sérah Diallo a indiqué que la Commission en charge de la Promotion des Activités rurales et de l’Environnement continuera les réflexions sur le thème d’auto-saisine à savoir la promotion des actions de développement économique en Guinée avec une dynamique de préservation des réserves forestières, dans une logique de développement durable et d’adaptation au changement climatique en se focalisant sur le cas spécifique de la Guinée forestière.

Sur la même lancée, a annoncé Hadja Rabi, la commission en charge de l’Economie et de la conjoncture s’attèlera à la finalisation du thème d’auto-saisine notamment la promotion des petites et moyennes entreprises et la création des champions nationaux déjà traitée pendant la première Session 2018 afin de produire un rapport plus riche. «La Commission en charge des Infrastructures, de la Décentralisation, du Développement local et de l’Aménagement du territoire, se focalisera sur l’élaboration des rapports annuels de 2015 et de 2016», a-t-elle fait comprendre. Et d’annoncer que «la Commission en charge de l’Emploi, des Affaires sociales, culturelles et scientifiques s’emploiera à l’élaboration du rapport annuel de 2017».