Deux guinéens condamnés en Algérie pour espionnage pour … Israël

Un tribunal algérien a condamné deux guinéens pour espionnage pour l’état d’Israël. La sentence, délivrée lors d’un procès en appel par le Tribunal criminel de Ghardaïa (600 km au sud d’Alger) a aussi condamné à mort un Libérien d’origine libanaise pour espionnage au profit d’Israël. Les Guinéens et quatre autres individus (trois Maliens et un Ghanéen) accusés de complicité ont écopé de dix ans de prison ferme. Arrêtés en 2016, les Guinéens doivent aussi payer une amende d’un million de dinars (environ 8,700 USD).

Telle est l’information révélée par l’APS (agence algérienne de presse) qui précise que la sentence s’applique aussi pour « formation d’une organisation criminelle ».

Le procès-verbal de la police algérienne mentionne, « une liste de noms de gradés des services israéliens ainsi qu’un lot de matériel sophistiqué destiné à l’espionnage » qui auraient été saisis lors de leur arrestation. Tous les accusés ont plaidé non coupable et ont déclaré au juge être entrés illégalement sur le territoire algérien dans le but de gagner l’Europe.

Des centaines de Guinéens et autres africains fuyant la misère font le dangereux passage du désert du Sahara vers l’Algérie ou des rapports des droits de l’homme indiquent qu’ils sont maltraités et brutalisés voire tués par les forces de l’ordre algériennes dans l’indifférence et l’impuissance des autorités de leur pays d’origine.

Interrogés par Guinéenews, plusieurs membres du gouvernement guinéen disent ne pas être au courant de ce dossier.