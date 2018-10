Deuxième revue du FMI prévue pour le mois de décembre: le pronostic du ministre de l’Economie

Interrogé ce lundi 1er octobre à la faveur du point de presse animé par la cheffe de mission du FMI (Fonds Monétaire International), le ministre de l’Economie et des Finances Mamadi Camara a déclaré que quelle que soit l’embellie des agrégats macroéconomiques, si elle ne se traduit pas sur le terrain par un changement positif du quotidien des Guinéens, il nous reste encore à faire du travail.

Toutefois, l’Argentier guinéen a laissé entendre que les experts du FMI ont été satisfaits des performances économiques réalisées par la Guinée.

«Tous les critères quantitatifs ont été réalisés et nous acheminons vers une deuxième revue au mois de décembre 2018 qui sera satisfaisante. Il s’agit pour le gouvernement de continuer à mobiliser les ressources internes notamment au niveau des impôts, des douanes (…) de telle sorte que nous ayons plus de marge budgétaire dans nos dépenses. Pendant ces deux dernières semaines, nous avons eu des discussions constructives et intéressantes avec les membres de la mission du Fonds Monétaire International. Ces discussions ont porté sur le programme économique et financier du gouvernement guinéen appuyé par la facilité élargie de crédit du FMI. Le souci constant qui nous a animés au cours des discussions, était de maintenir le programme économique et financier du gouvernement dans son exécution vers les caps qu’on s’est fixé.

L’essentiel pour nous est d’exécuter les différentes mesures du programme de telle manière qu’au cours de la prochaine revue du programme qui aura lieu au mois de décembre 2018 soit concluante comme elle a été au mois de juin dernier».