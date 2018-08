Développement local : LEJEDEV annonce les couleurs de la première édition du Forum de la Jeunesse de Boffa

A l’initiative du Leadership Jeune pour le Développement de Boffa (Lejedev Boffa) et sous l’autorité du ministère de la Jeunesse et de l’Emploi Jeunes, se tiendra du vendredi 31 août au samedi 1er septembre 2018 la première édition du Forum de la Jeunesse de Boffa.

Un espace qui se veut un cadre de réflexion avec une approche inclusive dans la formation professionnelle, le sport, l’agriculture, la mobilisation des ressources, l’appui aux filières porteuses, l’initiative privée, le dialogue institutionnel. Ce, à l’effet de lutter contre l’oisiveté des jeunes avec leurs corolaires d’insécurité, de récupération politique, de conflit entre entreprises (minières) et populations ainsi que les flux migratoires clandestins vers les pays occidentaux qui se présentent aux yeux des candidats à la migration comme l’ultime Eldorado.

L’occasion sera mise à profit pour tenter d’apporter des réponses concrètes aux problèmes de l’emploi et de préparer les jeunes de la préfecture de Boffa à devenir des leaders, des porteurs de projets, des entrepreneurs, capables de tirer le développement économique de leur région.

Selon les porteurs du projet, les deux jours seront auréolés de conférences axées notamment sur les thèmes : Jeunes et opportunités (richesses) de la région de Boffa, Formation des jeunes et encadrement dans le développement local, Jeunes et Immigration Clandestine, Retombées du développement du secteur minier pour les jeunes de Boffa et Jeunes, sports et études.