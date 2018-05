Devenez millionnaire où vous voulez, quand vous voulez!

Guinée Games lance une nouvelle plateforme de jeu pour son Loto 5/90.

Les joueurs de Loto et parieurs de Guinée Games ont l’occasion de découvrir une nouvelle plateforme de jeu pour le Loto 5/90.

En effet, en plus des kiosques, les parieurs peuvent maintenant retrouver tous les tirages du Loto 5/90 sur leur téléphone en jouant grâce à leur compte MTN Mobile Money et bientôt, Orange Money.

C’est facile et rapide, pour jouez de chez vous, et même partout, il vous suffit de composer le :

*800# si vous avez un compte MTN Mobile Money.

*144# si vous avez un compte Orange Money (ce service sera bientôt disponible).

Un gain de temps! Et d’argent……

Plus besoin donc de se déplacer pour jouer. Qu’il pleuve ou qu’il vente….le Loto 5/90 est maintenant accessible partout, tout le temps et par tous les temps.

1 boule, 2 boules, 3 boules, 4 boules, 5 boules….Loto Chance ou Loto Super tous les modes de jeu sont disponibles.

Tic o Tac, Terre à Terre, Welli Welli, Bana Belle, Wassa Wassa, Kif Kif et Loto soir, les tirages sont les mêmes que pour les tickets achetés en kiosques. Mais en plus vous recevrez les résultats du tirage directement sur votre téléphone, et, lorsque vous gagnerez, vos gains seront reversés sur vos comptes MTN Mobile Money ou Orange Money.

Découvrez donc cette nouvelle plateforme, pratique et rapide et vous aussi, devenez millionnaire voir même milliardaire!

Rendez-vous sur *800# avec votre compte MTN Mobile Money!