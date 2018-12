Devoir de mémoire : il y a 41 ans, le Hafia FC s’adjugeait un trophée continental

18 décembre 1977 – 18 décembre 2018. Il y a 41 ans, le premier triple champion d’Afrique, le Hafia Football Club réalisait un exploit en remportant définitivement le trophée mis en jeu par l’ancien président du Ghana, feu Osagyefo Kwame Nkrumah.

En cette année 1977, au match-aller contre le club ghanéen The Heart Of Oak (qui signifie littéralement en français le Cœur de chêne), l’équipe guinéenne avait remporté la victoire par un but à zéro, but inscrit par feu Amara Touré, Pélé.

Au match-retour, au stade du 28 septembre, le Hafia s’imposera à nouveau sur la marque de 3 buts à 2 cette fois-ci. Par cet exploit, le Hafia FC remportait ainsi et définitivement le trophée continental pour la première.

A l’occasion de ce 41ème anniversaire, le consultant sportif Thierno Saidou Diakité, dans une interview téléphonique accordée à Guinéenews, envoie une pensée pieuse aux joueurs décédés, qui ont participé à cet exploit. « Et, je souhaite que le gouvernement porte une attention particulière aux rares survivants de cette glorieuse épopée », émet-il.

A la question de savoir ce qu’on peut capitaliser en termes d’héritage pour le Hafia 41 ans après ce sacre, notre interlocuteur, au bout du fil, se réjouit du fait que l’équipe continue d’exister et se trouve être dirigée actuellement par l’homme d’affaires Kerfalla Camara KPC, qui a pris l’initiative de prendre l’équipe en charge.

« C’est vrai que l’équipe ne joue pas le premier rôle dans le championnat, parce qu’elle occupe un peu le ventre mou du championnat national. Mais, je souhaite que les anciens joueurs se donnent la main pour apporter leur contribution à KPC qui, actuellement, gère le club », formule le banquier dans une interview exclusive.